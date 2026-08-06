Santo Domingo. Mientras luchan por conquistar una medalla para Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, siete integrantes del Equipo Nacional de béisbol disfrutan de una armonía que tiene fecha de expiración.

Apenas concluya el torneo el viernes, dejarán a un lado la camaradería para enfrentarse como rivales en el baile de coronación de la Liga de Béisbol Superior Doble A entre los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa, que inicia el próximo 14 de agosto.

El estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas será el escenario donde actuales compañeros de dugout volverán a verse las caras, esta vez, defendiendo colores distintos.

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Por Comerío, estarán José “Pocholo” Rivera, Héctor Hernández, Yadiel Rivera y Luis Leroy Cruz, mientras que, por Yabucoa, jugarán Jan Hernández, Kevin Santa y Noel Pinto. Como ingrediente adicional, el dirigente de la novena boricua, Juan “Igor” González, también es el piloto de los Azucareros.

1 de agosto de 2026. Santo Domingo, RD. MCD/DEPORTES. Práctica de la selección nacional de béisbol de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, llevada a cabo en el Estadio Quisqueya. Desde la izq. Ian Hernández y Kevin Santa. FOTO POR: Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Béisbol ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Aunque la serie ya comienza a despertar expectativas, todos coinciden en que la prioridad en Santo Domingo es una sola: representar a Puerto Rico.

“Tuvimos que cambiar un poco la mentalidad. Ahora es más bien por Puerto Rico, no solamente por el equipo. Es tratar de jugar al colectivo y tratar de llevar la medalla a Puerto Rico, que eso es lo que creo que todo el mundo quiere en estos momentos”, expresó Rivera a este medio.

El antesalista de la novena de Comerío reconoció que las bromas sobre la final no han faltado, aunque siempre dentro del respeto que existe entre todos.

“Hemos tirado nuestros comentarios, pero son comentarios sanos. Nosotros nos conocemos ya de mucho tiempo. Somos más hermanos que todos los demás, aunque tengamos colores diferentes y nombres diferentes. Es una competencia sana”, afirmó el Jugador Más Valioso de la pasada campaña.

Pausa a la guerra

Desde el lado de Yabucoa, Jan aseguró que vestir el uniforme de Puerto Rico está por encima de cualquier rivalidad.

“Es un orgullo estar aquí, obviamente compartir con estos peloterazos de Puerto Rico, pero hay que competir. Nosotros estamos compitiendo aquí para Puerto Rico y cuando estamos en Yabucoa, competimos para el equipo de Yabucoa”, sostuvo.

El jardinero admitió que el tema de la final ha sido motivo de conversación entre compañeros.

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“Somos unos competidores y hemos vacilado un poco sobre el tema. Sabemos que va a ser una final bien reñida. Ellos quieren ganar y nosotros queremos ganar también. Son excelentes jugadores, tienen una buena fanaticada y cuando lleguemos a Puerto Rico habrá que darlo todo”, comentó.

1 de agosto de 2026. Santo Domingo, RD. MCD/DEPORTES. Práctica de la selección nacional de béisbol de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, llevada a cabo en el Estadio Quisqueya. En la foto Héctor Hernández. FOTO POR: Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Béisbol ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Por su parte, el lanzador Hernández aseguró que, pese a la cercanía de la final, prefiere enfocarse principalmente en los Centroamericanos.

“Es la misma mentalidad. Uno se siente orgulloso porque viene a representar a Puerto Rico, pero en realidad es el mismo béisbol. Estamos enfocados en esto”, señaló.

Comerío disputará su primera final en 23 años, cuando conquistó el único campeonato de su historia.

Yabucoa, por su parte, jugará su segunda final en los últimos tres años, luego del subcampeonato de 2024, y buscará levantar un título por primera vez desde 1996.

“Vamos a guayar”

Santa, por su parte, explicó que la convivencia en la novena boricua ha fortalecido aún más los lazos entre quienes pronto serán adversarios.

“Como Jan mismo me dijo, ahora no es Yabucoa, es Puerto Rico. La misma energía y vibra que tú sientes allá la trasladamos al terreno y eso me ayudó un montón. De vez en cuando, hacemos unos chistecitos, pero eso es cuestión de competir y seguir representando a Puerto Rico, que es un orgullo”, indicó.

Santa también destacó la química que existe entre ellos y sus próximamente rivales.

“Ellos son unos ‘ballers’. Cuando nos ven abajo, nos ayudan, igual que nosotros a ellos. La química que hay ahora mismo está excelente. Ahora estamos juntos por Puerto Rico y cuando vayamos para allá, pasamos la página y vamos a guayar”, dijo entre risas.

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Rivera anticipó una serie, al mejor de siete choques, que promete emociones desde el inicio.

“Va a ser una serie superbuena, súper candente de principio a fin. Yabucoa tiene un gran equipo y obviamente nosotros tenemos el hambre también de llevarnos ese campeonato. Creo que eso es lo que hará que la serie esté por encima de las anteriores. Son jugadores estelares. Estarán siendo mis rivales y vamos a tener que enfrentarnos y matarnos en algún momento, pero son mis hermanos”, manifestó Rivera, al referirse a Pinto, Santa y Hernández.

Los Azucareros avanzaron a la final tras eliminar en seis partidos a los Gigantes de Carolina, mientras que los Pescadores del Plata hicieron lo propio al despachar, también en seis encuentros, a los campeones defensores Mulos de Juncos.