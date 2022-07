Andrew Benintendi no habla claro sobre si se vacunará o no El jardinero fue canjeado de los Royals de Kansas City a los Yankees de Nueva York en la noche del miércoles, y no podría entrar a Canadá para una serie de los Yankees y los Blue Jays si no está inmunizado.

El jardinero Andrew Benintendi se estrenó como primero al bate en la alineación de los Yankees de Nueva York el jueves luego de que fuese canjeado a esa novena el miércoles. ( Frank Franklin II ) Presentado por PUBLICIDAD Nueva York. Andrew Benintendi se abstuvo de aclarar si se vacunará contra el COVID-19 ahora que está con los Yankees de Nueva York, líderes de las Grandes Ligas, y ya no con los sotaneros Royals de Kansas City. Un día después de que Nueva York adquirió al pelotero de 28 años a cambio de entregar a tres lanzadores de ligas menores a los Royals, Benintendi fue primero en el orden al bate y cubrió el jardín izquierdo en el encuentro contra su equipo anterior el jueves en la noche. El pelotero fue elegido al Juego de Estrellas PUBLICIDAD Benintendi fue uno de 10 jugadores de los Royals que no jugaron una serie de cuatro partidos en Toronto, del 14 al 17 de julio, debido a que Canadá impide ingresar en el país a las personas no vacunadas. Por esa ausencia, le descontaron $186,813 de los $8.5 millones de su salario. Los Yankees tienen programada una serie de tres duelos en Toronto del 26 al 28 de septiembre. “En este momento, continúo en la misma posición. Estoy abierto a eso”, dijo Benintendi. “No estoy en contra; el tiempo lo dirá cuando estemos más cerca, pero ahora estoy concentrado en llegar aquí, acomodarme, conocer a los jugadores y ganar juegos de béisbol”. Benintendi, ponchado en su primera salida al plato con los Yankees por Brady Singer, no ha discutido el asunto con su nuevo equipo. En el encuentro, se fue de 4-0. “Superaremos ese asunto si debemos y cuando debamos hacerlo, pero no hemos conversado de eso”, dijo piloto de los Yankees, Aaron Boone. Benintendi había llegado con los Royals a Nueva York y fue en la habitación de su hotel cuando el piloto de los Royals, Mike Matheny, le informó sobre el canje alrededor de las 11 de la noche del miércoles. “Fue una situación extraña”, declaró Benintendi. “Obviamente porque ayer jugué con ellos y hoy en contra de ellos”. Antes del viaje, Matheny estaba consciente de que podía darse el canje pero guardó silencio. “No podíamos hacer nada e intentamos atenernos a las reglas de la liga y permitir la realización de los exámenes médicos”, dijo Matheny. PUBLICIDAD “Aterrizamos y todavía no podíamos decir nada, así estuve a escondidas afuera de su puerta para asegurarme que no se escapara”. Matheny puso en altavoz al gerente general J.J. Picollo y al presidente del equipo, Dayton Moore, cuando le comunicó la transferencia a Benintendi. “Afortunado y agradecido con los Yankees por mantener el asunto en reserva tanto como les fue posible para que pudiéramos tener esa conversación a nivel personal”, dijo Matheny. “El merecía tener esa conversación a nivel personal”. Muchos jugadores de los Royals que se enteraron por Twitter y otras redes sociales de la transferencia acudieron a la habitación de Benintendi para desearle lo mejor. Incluso algunos se quedaron a jugar naipes con su excompañero.