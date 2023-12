Pittsburgh. La decisión de Andrew McCutchen de quedarse en Pittsburgh no se debió a lástima ni nostalgia. O para disfrutar de una Gira de Despedida o para perseguir un hito concreto o llegar a una fecha concreta.

Simplemente no es así como funciona en la mente de McCutchen. El fin llegará muy pronto. El ícono de los Pirates, de 37 años, lo sabe. Simplemente preferiría no pensar en ello. Es mejor así.

Entonces, tal vez el contrato por un año y cinco millones de dólares que el cinco veces jardinero y bateador designado All-Star acordó el miércoles sea el último. Quizás no sea así. Llegará un momento en el que se retirará como Pirata.

Ese momento no es ahora.

“Hay más que puedo agregar a este equipo”, dijo McCutchen. “No me están recontratando por ningún tipo de lástima o simplemente por quién soy. Lo están haciendo porque saben que todavía hay mucho que puedo aportar a este equipo. No sólo fuera del campo, sino también en el campo”.

McCutchen enfatizó que cuando regresó a su ciudad natal de adopción el invierno pasado, fue una decisión abierta. No estaba bromeando. Cuando su temporada 2023 terminó a principios de septiembre con un tendón de Aquiles izquierdo parcialmente desgarrado, no ocultó su intención de volver a jugar con los Pirates. No hubo contratiempos durante las negociaciones, y ambas partes simplemente se aseguraron de que no hubiera contratiempos en la recuperación de McCutchen.

No los ha habido, y McCutchen señaló que está siguiendo su rutina habitual de diciembre de “balancearse, lanzar, hacer ejercicio, hacer las cosas que realmente no queremos hacer pero que tenemos que hacer porque es nuestra profesión”.

Una profesión en la que McCutchen ha destacado durante la mayor parte de sus 15 temporadas. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2013 consiguió su hit número 2,000 en junio pasado y estaba a un jonrón de 300 cuando se detuvo mientras lograba un doblete contra Milwaukee el 4 de septiembre.

Si bien reconoce que su cuerpo no puede hacer a sus 30 años lo que hizo hace una década (cuando McCutchen era uno de los jugadores más eléctricos del juego mientras ayudaba a Pittsburgh a conseguir tres puestos consecutivos en los playoffs), siente que aún puede ser productivo.

“Sé que al comenzar este año, si puedo mantenerme en el campo y saludable, creo que podré ser más consistente en cierto sentido. Tal vez no sea el Andrew McCutchen de 2012 o 2013, pero puedo ser un híbrido de lo que fui el año pasado y ser consistente y mejor de lo que fui”, afirmó.

Y un regreso a los jardines, donde jugó algunos partidos en 2023, no está fuera de discusión. El gerente general Ben Cherington dijo que el club seguirá el ejemplo de McCutchen en esa área, un área que McCutchen cree que todavía es una parte importante de su identidad como jugador.

“(Jugar en los jardines) me ayuda porque eso es lo que hice durante toda mi carrera. Era un jardinero de todos los días”, dijo McCutchen, ganador del Guante de Oro como jardinero central en 2012. “La transición de batear más y ser más un bateador designado presenta desafíos para mí. Soy un tipo que trabajo bien cuando estoy en constante movimiento, constantemente de pie, en la acción”.

El regreso de McCutchen el año pasado le dio a la franquicia una dosis de buena publicidad y también marcó un cambio en la revisión masiva que Cherington comenzó cuando asumió el mando en el otoño de 2019. Los Pirates terminaron jugando para marca de 76-86 en 2023, una mejora de 15 victorias con respecto a 2022. .

Se espera otro paso adelante el próximo año. El jugador más estrechamente identificado con el mini-renacimiento de Pittsburgh de 2013 a 2015 cree que es hora de que un núcleo que incluya al antesalista y Guante de Oro, Ke’Bryan Hayes, el jardinero Bryan Reynolds y el imponente campocorto de 6 pies 7 pulgadas Oneil Cruz “se pongan los pantalones de nenes grandes y manos a la obra”.

“Siento que los Pirates han estado demasiado tiempo bajo esta ventana de desarrollo y reconstrucción”, dijo. “Esa es la palabra que siempre se escucha cuando se trata de equipos que pueden tener dificultades. Tienen que encontrar esa manera de construir un club de campeonato. Creo que ahora estamos en un lugar donde eso está fuera de la ventana. Hay cambios y cosas. Eso hay que hacerlo. Necesitamos estar en un lugar donde podamos ganar”.

Pittsburgh ha agregado a la rotación a los lanzadores zurdos veteranos Marco Gonzáles y Martín Pérez. El primera base Rowdy Tellez, quien jugó con McCutchen en Milwaukee, acordó un contrato por un año esta semana. Hay optimismo dentro de la organización de que la brecha entre los Pirates y los equipos que persiguen en la División Central de la Liga Nacional se está cerrando.

McCutchen quiere estar presente el tiempo suficiente para lograrlo. Simplemente no le pidas que ponga un calendario para el futuro del equipo y el suyo. Cree que puede jugar al menos dos años más, pero no hay planes de establecer algún tipo de fecha límite artificial. En cierto modo lo arruina todo.

“Trato de no presionar demasiado y trato de salir y disfrutar tanto como puedo, jugar lo mejor que puedo”, dijo. “Porque lo hago mucho mejor cuando estoy ahí afuera disfrutándolo”.