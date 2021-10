La lista de dirigentes que están en la silla caliente al entrar a la semana final de la temporada regular de las Grandes Ligas puede cambiar de día a día para algunos de los implicados, aunque para otros parece no haber salvación, otros fueron salvados inexplicablemente y otros podrían hasta heredar un puesto.

Y hoy lunes se dio el primer despido cuando los Mets de Nueva York anunciaron que no ejercerán una opción que tenían negociada con Luis Rojas. Mientras, Aaron Boone, de los Yankees de Nueva York si no ganan la Serie Mundial, y Jayce Tingler, de los Padres de San Diego, parecerían no estar muy lejos.

Aunque es difícil ver a una persona perder su empleo, por el otro lado eso crearía posibles vacantes a las que aspirar para personas que durante los últimos cinco años han sido entrevistados una y otra vez como lo son Josué ‘Joe’ Espada, Sandy Alomar Jr., Eduardo Pérez y podría tal vez producir el regreso de Carlos Beltrán al béisbol.

Comenzando con Beltrán, este salió de la dirección de los Mets antes de que pudiese dirigir un solo partido tras el escándalo del robo de señales de los Astros de Houston, donde estuvo como jugador. No fue sancionado como lo fueron A.J. Hinch y Alex Cora, quienes hoy son, respectivamente, los dirigentes de Detroit y Boston. Así que podría haber vida para Beltrán después del escándalo del ‘zafaconazo’.

Rojas fue contratado de emergencia con la salida de Beltrán, y en dos temporadas tiene marca por debajo de los .500. En 2021 le dieron un contrato histórico a Francisco Lindor, hicieron un canje por Javier Báez, vieron un año espectacular de Jacob deGrom mientras duró y aún así se eliminaron.

Según diarios de la ciudad, el equipo está por contratar un nuevo gerente de operaciones de béisbol, quien podría querer traer a su propio dirigente. Además, la opción de Rojas para el 2022 no fue ejecutada… y los fanáticos ya han pedido su cabeza al nuevo dueño, a quien no le ha temblado la mano ni la lengua al criticar a su equipo.

Habría que ver si los Mets, al igual que pasó con Cora en Boston, estarían dispuestos a un regreso de su exestrella, estableciendo que Beltrán no fue sancionado.

Además, Alomar Jr. fue entrevistado en el pasado por los Mets y otros equipos, y ya tiene experiencia como dirigente interino de los Indians de Cleveland en la ausencia de Terry Francona.

Sandy Alomar, a la derecha, fue dirigente interino de los Indians por una buena parte de la temporada del año pasado, cuando aún Franisco Lindor jugaba para la novena. ( Tony Dejak )

Incluso, el puesto de dirigente de Cleveland podría estar en el aire luego de las complicaciones de salud que ha tenido Terry Francona las pasadas dos campañas. Este año tuvo que nuevamente ser operado y dejar de dirigir en el verano, pero en esta ocasión su sustituto lo fue el coach del banco, DeMarlo Hale. Posiblemente como audición. De salir Francona, ¿serían Alomar Jr. y Hale candidatos?

Mientras las opciones de Boone con los Yankees tuvieron un respiro en el fin de semana al ganar los tres juegos de la crucial serie ante los Red Sox. Pero según algunos analistas, solo un anillo de Serie Mundial podría salvar a Boone de ser despedido.

Hace unos meses, Hal Steinbrenner, propietario de los Yankees, le dijo a SNY que avanzar a los playoffs era importante para la organización y para la fanaticada, y no quiso decir firmemente que Boone volvería para el 2022, sin que olvidemos que ha tenido problemas del corazón que también deben entrar en la ecuasión para reconsiderar a nivel personal si acepta regresar un año más frente al equipo. Los fanáticos también perdieron la paciencia.

Espada es el coach de banco de los Astros, odiados por los Yankees por el asunto del robo de señales en 2017. Sin embargo, Espada podría pasar con fichas de ese asunto porque ese año él era coach de tercera de los Yankees. Antes de eso, fue asesor especial del gerente general, Brian Cashman, y en los pasados años ha sido uno de los candidatos a dirigente más entrevistados.

Si los Yankees consideraran cambiar a Aaron Boone al finalizar esta temporada, lo que solo podría no ser así si la novena gana la Serie Mundial, Joe Espada, a la izquierda en la foto, podría ser uno de los candidatos para el puesto en el Bronx. También pudiera ser candidato allí Carlos Beltrán.

Igualmente, los Astros no han decidido lo que harán con el dirigente Dusty Baker, cuyo contrato vence al finalizar esta temporada. Y si por alguna casualidad lo dejaran ir, Espada podría ser un sustituto lógico para la posición.

Aunque se ha concentrado en su carrera como comentarista televisivo, Pérez ha estado en las conversaciones durante los pasados años y es reconocido en esos círculos. Hace dos años fue uno de los finalistas para el puesto que en su momento los Mets le dieron a Beltrán. Tampoco hay que olvidar al coach de tercera base de los Piratas de Pittsburgh, Joey Cora.

Y tampoco que esos no son los únicos que podrían cambiar de dirigente, pues se rumora luego del choque público entre Manny Machado y Fernando Tatis Jr. que los días de Tingler en San Diego, que elevó grandemente su nómina y está casi fuera de la postemporada, están contados.

Se rumoraba que dos de las peores marcas de las Mayores, como las de los Orioles y los Diamondbacks, terminarían en despidos, pero ambas organizaciones ya amarraron a sus dirigentes por varios años. Rocco Baldelli en Minnesota también podría estar en peligro.