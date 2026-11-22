El juego entre los Criollos de Caguas y los Leones de Ponce, programado para este domingo en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, fue suspendido debido a las condiciones del tiempo.

Según se informó por escrito, el encuentro fue reasignado para el 3 de diciembre, cuando ambas novenas disputarán un doble juego en el Solá Morales a partir de las 4:21 p.m.

Los Criollos regresarán a la acción este lunes, cuando visiten a los Senadores de San Juan a las 7:21 p.m. en el Estadio Hiram Bithorn.