Arlington, Texas. La reubicación de los Athletics de Oakland a Las Vegas fue aprobada de forma unánime el jueves por los dueños de los equipos de las Grandes Ligas, en la primera mudanza de una franquicia desde el 2005, según informaron dos personas que tienen conocimiento de la vootación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la liga no ha anunciado los resultados. Se necesitaba la aprobación del 75% de los 30 equipos para hacer el cambio, que apoyó el comisionado Rob Manfred.

Tras años de quejarse sobre el Coliseo de Oakland y la incapacidad de conseguir asistencia del gobierno local para construir un nuevo parque en la zona de la bahía, los Athletics se mudarán a nuevo estadio que construirán en el Strip de Las Vegas con 380 millones de dólares de financiamiento público que aprobó el gobierno de Nevada.

El contrato de los Atléticos con el Coliseo expira tras la campaña 2024 y no está claro en dónde jugarán antes de que inauguren el nuevo parque en el 2027.

Las Vegas se convertirá en la cuarta ciudad de la franquicia que inició en Filadelfia entre 1901 y 1954, después se mudó 13 temporadas a Kansas City y llegó a Oakland en 1968. Además el nuevo estadio será el quinto del equipo después del Columbia Park (1901-1908), Shibe Park (1909-54), Memorial Stadium (1955-67) y el Coliseo.

Desde que los Senators de Washington se convirtieron en los Rangers en 1972, el único equipo que se había mudado eran los Expos de Montreal, que se convirtieron en los Nacionales de Washington en el 2005.

En el 2006 los Athletics propusieron construir un estadio en Freemont, 25 millas al sur del East Bay, pero abandonaron el plan tres años después. San José, 40 millas al sur de Oakland, fue propuesto en el 2012, pero los Gigantes de San Francisco bloquearon el lugar debido a que lo consideraban parte de su territorio.

Los Athletics eligieron un área en Oakland cerca de Laney College, pero fue rechazada por la Universidad y vecinos, por lo que decidieron enfocarse en Terminal Area en Oakland. Aunque recibieron algo de apoyo, nunca llegaron a un acuerdo financiero.

El 19 de abril el equipo anunció que adquirió un terreno en Las Vegas, un mes después cambió el lugar y llegó a un acuerdo con Bally’s and Gaming & Leisure Properties para construir un estadio en el lugar del hotel Tropicana en el Strip de Las Vegas.

La Asamblea de Nevada y su gobernador aprobaron financiamiento público para construir el estadio de 1,500 millones de dólares y 30,000 asientos con techo retráctil cerca del Estadio Allegiant, casa de los Raiders desde el 2020.

Mientras que San Francisco/Oakland/San Jose es el décimo mercado de televisión más importante de los Estados Unidos, Las Vegas es el 40mo y el presidente de la Asociación de Jugadores Tony Clark cuestionó el mes pasado si la mudanza a un mercado menor dejaría al equipo necesitando asistencia de por vida del plan de reparto de ganancias de la MLB.