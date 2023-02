La exclusión de textos sobre figuras negras o latinas como Roberto Clemente, Henry ‘Hank’ Aaron, Celia Cruz y la jueza Sonia Sotomayor generó duros rechazos el jueves, principalmente en el caso del pelotero carolinense, primer integrante latino y caribeño del Salón de la Fama de Cooperstown.

A fines del pasado año, el PEN América, capítulo estadounidense de la organización literaria de nivel mundial, publicó una lista de 176 libros que el condado escolar de Duvall, que incluye la ciudad de Jacksonville y zonas del noreste de Florida, retiró de las escuelas, para realizar un proceso de revisión.

The Washington Post agregó en enero que el condado de Manatee, Florida, que incluye la ciudad de Bradenton y otras cercanas en el oeste de la península, realizó el mismo ejercicio luego de directrices del Departamento de Educación de Florida y de la Junta Estatal de Educación a mediados de enero.

Las directrices derivan de una ley que entró en efecto en julio pasado que instruye que los libros en las escuelas del estado deben ser apropiados para la edad del estudiante, estén libres de pornografía y que sean “adecuados a las necesidades del estudiante”. Los libros deben ser aprobados por un especialista.

“¿Por qué hay que eliminar el estudio de una figura tan importante como lo fue nuestro afrolatino puertorriqueño Roberto Clemente?”, se preguntó la legisladora demócrata de Florida, Johana López, en declaraciones al medio ‘Floricuas’. “Esto es muy importante porque hoy erradicas un libro y mañana erradicas a un pueblo”.

Roberto Clemente nació en Carolina, Puerto Rico el 18 de agosto de 1934 y entre 1955 y 1972 se convirtió en una de las más brillantes estrellas del béisbol de las Grandes Ligas, lo que le mereció 15 viajes al Juego de Estrellas, cuatro títulos de bateo, un premio al Jugador Más Valioso (1966), 12 Guantes de Oro y le llevó a ganar la Serie Mundial en 1960 y 1971.

Pero no solo brilló dentro del diamante, sino que fuera de él fue uno de los peloteros de MLB que más se involucró en la labor de ayudar a otros. Tan así fue que murió en un avión que intentaba llevar suministros a Nicaragua, devastada por un terremoto. Major League Baseball otorga cada año el Premio Roberto Clemente al jugador que “mejor ejemplifica el juego de béisbol, el espíritu deportivo, sus lazos con la comunidad y la aportación del individuo a su equipo”.

El texto sobre Clemente, titulado “Roberto Clemente, Pride of the Pittsburgh Pirates”, fue escrito por Jonah Winter e ilustrado por Raúl Colón. El texto está bajo revisión junto a otros como “Henry Aaron’s Dream”, de Henry Tavares; “The Life of Rosa Parks”, de Kathleen Connors; “Sonia Sotomayor (Women Who Broke the Rules Series); “Celia Cruz, Queen of Salsa” de Veronica Chambers y Julie Maren; y “Thank You, Jackie Robinson”, de Barbara Cohen y Richard Cuffari.

La representante puertorriqueña por el distrito 43 de Florida tildó como “procesos dictatoriales” la decisión tomada por el condado de Duvall.

“Hay que tener un cuidado increíble porque estamos dando pasos hacia atrás para insistir en una segregación que está siendo disimulada, pero no sabemos dónde podría parar”, agregó.

Además, la Mesa Boricua de Florida expresó que estas acciones respondían a un interés de “blanquear la historia del país, son un serio error que viola la libertad de pensamiento y son una afrenta a la rica aportación de nuestras comunidades negras”.

Igualmente, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, utilizó un turno en el hemiciclo puertorriqueño para denunciar como “mordaza”, “racismo” y “exclusión” la decisión de la junta educativa del condado de Duvall.

“En un país que aspira a ser ejemplo de democracia, esto es mordaza, es la censura, es la cacería de brujas, es la erradicación de todo respeto a la diversidad sobre la que supuestamente se levantó ese país”, manifestó la legisladora boricua.

“Entramos en el combo del racismo, del exclusionismo y de la gente que representa lo peor de lo que es capaz el género humano encarnado en este momento en estas autoridades del estado de Florida, en la Legislatura del estado de Florida y en el gobernador de Florida (Ron DeSantis)”.