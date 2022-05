Cinco secciones comenzarán sus series de campeonato desde este viernes, cuando se reanude la acción de la postemporada del Béisbol Superior Doble A, a las 8:00 p.m.

La jornada presenta el inicio de cinco series finales de sección y la continuación de tres series semifinales de sección.

Las finales de sección se jugarán de 7-4 y definirán los ocho equipos que clasificarán al Carnaval de Campeones, que nuevamente se jugará en formato round robin.

En la sección Central, por segundo año consecutivo, se medirán los archirrivales Toritos de Cayey y los subcampeones Bravos de Cidra. El primer encuentro tendrá como escenario el estadio Pedro Montañez de Cayey. Por los Toritos abrirá el derecho Freddie Cabrera y por los Bravos el zurdo Efraín Nieves.

En el Suroeste, chocarán los Cardenales de Lajas y los Piratas, en el estadio Tuto Mendoza de Cabo Rojo. Por los visitantes, lanzará el zurdo Luis Ramos y por los locales el derecho Miguel Mejía.

En el Este, protagonizarán la serie los Cariduros de Fajardo y los Mulos de Juncos. El primer juego será en el estadio Mariano ‘Niní’ Meaux de Juncos. Por los Cariduros, abrirá Rawell Rivera y por los Mulos, Arturo Martoral.

En el Noroeste, los Navegantes de Aguada se medirán con los Libertadores en el estadio Hermanos Miura de Hormigueros. Por los Navegantes, subirá a la loma Ryan Muñoz y por los Libertadores, Brian Marrero.

En la Metro, los Lancheros de Cataño jugarán contra los Mets en el estadio Moisés García de Guaynabo. Será un duelo de zurdos, protagonizado por Luis Gutiérrez, de los Lancheros y Héctor Hernández, de los Mets.

Por su parte, las tres series semifinales de sección que quedan pendientes continuarán su curso con San Lorenzo (1-1) vs. Yabucoa (1-1) en el estadio Néstor Morales de Humacao; Salinas (2-1) vs. Santa Isabel (1-2) en el estadio Manuel González de Salinas; y Camuy (2-1) vs. Barceloneta (1-2) en el estadio Rafael ‘Fello’ Marrero de Florida.

Los Leones de Patillas están a la espera de la serie San Lorenzo-Yabucoa, los Poetas de Juana Díaz enfrentarán al ganador de Salinas-Santa Isabel y los Montañeses al vencedor de Camuy-Barceloneta.