El gerente general Carlos Beltrán confirmó este martes que José Berríos no estará disponible para lanzar por el equipo de Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol debido a que no recibió autorización de su póliza de seguro.

Dicha fase del torneo se celebrará durante el fin de semana en el Daikin Park de Houston, Texas.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar que Berríos no va a estar con nosotros en el equipo en Houston. Hoy estuve en comunicación con él. A través del WBC (Clásico Mundial de Béisbol en inglés), le informaron como a las 7:00 de la noche, que no fue aprobado por la aseguranza", expresó Beltrán durante la conferencia de prensa luego del revés de los boricuas frente a Canadá.

“No hay duda, que nos sentimos mal porque de una manera u otra sabemos la intención que él tenía de corazón de estar con nosotros, de ayudarnos... Como equipo, no hay duda que nos hubiese ayudado haberlo tenido, pero al final del día, con los muchachos que hemos venido hasta ahora, y dándole el crédito a todos los peloteros, los lanzadores de la manera que Yadier ha manejado al equipo... Tenemos que seguir adelante con esa situación”, agregó el gerente general.

Horas antes, Beltrán había asegurado que el bayamonés estaría disponible cuando el Team Rubio dispute la segunda ronda del certamen mundialista.

Por su parte, el dirigente Yadier Molina también había confirmado que Berríos estaba listo para salir desde el bullpen. Seth Lugo abrirá por los boricuas en el partido de la segunda vuelta. Todavía desconocen su oponente.

“Es frustrante, pero seguimos positivos. Los muchachos van a darlo todo por Puerto Rico”, sostuvo Molina también en la conferencia.

Berríos no recibió la autorización de los Blue Jays de Toronto para subir al montículo en la primera ronda del torneo tras lidiar con problemas en el codo derecho y en el tendón del bíceps durante la temporada pasada de las Grandes Ligas.

El lanzador, de 31 años, se une a Francisco Lindor y Carlos Correa, que tampoco pudieron participar del torneo debido a que una aseguradora autorizada por Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) no aprobó la póliza de seguros necesaria.