Un tiroteo en el municipio de Carolina dejó como saldo la muerte de dos jóvenes, entre ellos Jeremie García Castro, un prometedor pelotero prospecto del equipo de Carolina en la Liga de Béisbol Doble A para la temporada 2026.

Segun las autoridades, los hechos se reportaron la noche del unes -a eso de las 7:30 p.m.- en la esquina de la calle Acuario con la Andrómeda, de la urbanización Los Ángeles del mencionado municipio

La víctima, de 24 años, aspiraba a cumplir su sueño de jugar a nivel profesional, un sueño que se esfumó de manera violenta la noche del incidente, según confirmó el equipo en sus redes sociales.

“Los Gigantes del Béisbol AA lamentan profundamente el fallecimiento de Jeremie García, quien partió inesperadamente dejando un gran vacío entre todos los que compartimos el terreno de juego con él”, comenzó diciendo el quipo en sus redes sociales donde compartieron una foto del joven jugador.

“Jeremie se unió recientemente a nuestra familia gigante mediante una transacción realizada en el pasado mes de octubre, proveniente de los Samaritanos de San Lorenzo. Además, formó parte de la edición 2022 de los Gigantes de Carolina en el béisbol de la Coliceba, donde también dejó su huella por su dedicación y compromiso dentro y fuera del terreno”, añadió

El otro fallecido en el incidente fue identificado como José Abdiel Figueroa Reyes, de 23 años, quien también perdió la vida en el lugar de los hechos.

Además de las víctimas fatales, otras dos personas resultaron heridas, pero se encuentran en condición estable.

La versión que investiga la División de Homicidios de Carolina es que surgió un altercado entre varias personas que estaban en la calle tras ocurrir un apagón.