I am honored to be part of this historic initiative that brought together so many Puerto Rican artists and athletes to help fight the pandemic and also recognize all essential workers serving on the front lines to keep us safe. Me siento honrado de ser parte de esta iniciativa histórica que reunió a tantos artistas y atletas puertorriqueños para ayudar a combatir la pandemia y también reconocer a todos los trabajadores esenciales que sirven a diario para mantenernos a salvo.