San Francisco. Solía suceder que los fanáticos incondicionales del béisbol contaban los jonrones que Barry Bonds conectaba durante las prácticas de bateo para los Giants, incluso en los entrenamientos de primavera, antes de que comenzara a encontrar su verdadero ritmo en la temporada regular.

Ese es el gran interés que rodeó la búsqueda de Bonds de superar a Babe Ruth en el segundo lugar de la lista de jonrones de todos los tiempos y más tarde la anterior marca máxima de Hank Aaron de 755, rota por la estrella de San Francisco el 7 de agosto de 2007.

Antes de eso, Bonds conectó 73 jonrones en 2001 para el récord de una sola temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, una marca que el mánager de los Yankees, Aaron Boone, cree que algún día podría ser superada por su propio toletero Aaron Judge o Shohei Ohtani.

Bonds se está divirtiendo mucho siguiendo de cerca a la próxima generación de grandes estrellas como Judge y Ohtani.

El juez está encantado de que Bonds ahora lo esté mirando, porque solía ser al revés cuando el jardinero de Nueva York era un niño que jugaba a la pelota en el Valle Central de California.

“Era uno de mis jugadores de béisbol favoritos cuando era niño”, dijo Judge. “Las cosas que hacía en el campo de béisbol hacían que pareciera muy fácil. Tener un chico al que veía todas las noches, mi padre y yo encendíamos el juego de los Giants y mirábamos lo que hacía.

“Ahora él dice que está haciendo lo mismo, dándole la vuelta y viendo que lo que yo hago es bastante, bastante surrealista”.

Y Judge no cuenta con superar los 73 de Bonds, y dice: “He pasado por esto durante ocho o nueve temporadas y no es tan fácil. Él hizo que pareciera mucho más fácil de lo que es. Por eso es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Ya sea Mookie Betts haciendo una atrapada deslumbrante en picado o impresionando en las bases, o Judge y Ohtani superando las vallas a un ritmo notable, Bonds está atento para ver cómo el béisbol se vuelve más relevante en 2024.

“No va a haber un juez todo el día, solo hay una cierta cantidad de esas personas que serán ese tipo de jugadores”, dijo Bonds recientemente después de trabajar con los bateadores de los Giants en Oracle Park, donde es un jugador habitual y miembro de la oficina principal y se desempeña como asesor especial.

“Son chicos grandes, son fuertes. Tocan la pelota y va a entrar. Si eres un jugador diferente, entonces sé un jugador diferente. No me importa lo que hagan. Prefiero ser un bateador de .300, conectar 20 jonrones y hacer eso durante los próximos 15 o 20 años. Eso es consistencia”.

La búsqueda de Bonds de Babe y Hammering Hank estuvo empañada por acusaciones de uso de drogas para mejorar el rendimiento, aunque Bonds ha negado durante mucho tiempo haber tomado alguna a sabiendas a lo largo de su carrera.

Judge estableció un récord de la Liga Americana con 62 jonrones en 2022 y acaba de terminar la reciente temporada regular con 58, mientras que Ohtani conectó 54. La estrella japonesa se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada, logrando la hazaña cuando conectó tres jonrones y robó un par de bases en una paliza de 20-4 a los Marlins de Miami el 19 de septiembre.

Por supuesto, la búsqueda de Judge no se parece en nada a la carrera de jonrones entre Mark McGwire y Sammy Sosa en 1998 ni trae recuerdos de Bonds conectando sus 73 jonrones tres años después. Sin embargo, Bonds todavía puede apreciar la publicidad que rodea a su deporte durante esta época única de megacontratos, redes sociales y altos ratings.

En 2006, conectó su jonrón número 715 para superar a Ruth en el segundo puesto de la lista de todos los tiempos antes de superar a Aaron el año siguiente. Al siete veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional le ha encantado volver al estadio, donde guía con regularidad a los bateadores de San Francisco y ofrece su visión tanto en situaciones grupales como individuales.

Uno de sus pupilos es Heliot Ramos. En su primera temporada completa en las Grandes Ligas, el jardinero puertorriqueño de 25 años conectó 22 jonrones y 72 carreras impulsadas mientras bateaba .269 para los Gigantes.

“Soy un fanático del béisbol y también soy fanático de esos muchachos como jugadores. Tienes a Mookie Betts, a muchos muchachos, a todos los jugadores aquí también. Lo que Ramos está haciendo aquí es fenomenal”, dijo Bonds. “Ese chico debería haber estado aquí hace mucho tiempo. Solo soy un fanático del béisbol. No trato de juzgar a una persona.

“… Pueden aprender de los muchachos que han estado allí y han pasado por eso. Lo bueno que están viendo es que no actuamos como si fuéramos mejores que ellos. Sabemos quiénes somos”.

Bonds, quien dijo el mes pasado que ya no le preocupa no haber sido incluido en el Salón de la Fama del Béisbol, está encantado con todo el interés que hay en el béisbol en este momento, con tantas caras nuevas y nuevas reglas.

“Funciona, ¿no? Si los índices de audiencia son altos, el béisbol no lo haría si no fuera así”, dijo. “No cambian las cosas si funcionan”.

No es que tenga interés en volver a ponerse el voluminoso chaleco antibalas y subirse a la caja de bateo para enfrentarse a cualquiera de los lanzadores lanzallamas de la actualidad, ni en intentar superar a las superestrellas Judge y Ohtani.

Detrás de escena es donde Bonds se muestra más apasionado en esta etapa de la vida.

“Esta es la parte que más me gusta. Estar en la jaula de bateo y practicar las cosas y la técnica y dedicarle tiempo es lo que más me gusta, porque podemos cometer muchos errores para hacerlo bien, lo cual es divertido para mí”, dijo. “Es como un rompecabezas. Estoy acostumbrado a ese rompecabezas, me gusta armarlo. Eso es lo que me divierte”.

Luego agregó: “Tengo 60 años y estoy tratando de despertarme mañana”.