El Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A comenzará este viernes con una jornada de cuatro partidos. Los ocho equipos clasificados se medirán una vez entre sí en una fase de siete juegos.

La primera fecha presentará a los Azucareros de Yabucoa recibiendo a los Maratonistas de Coamo en el Estadio Néstor Morales de Humacao, mientras los Tigres de Hatillo visitarán a los Pescadores del Plata de Comerío en el Carlos Bonet. Los campeones Mulos de Juncos, por su parte, enfrentarán a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker y los Petateros de Sabana Grande jugarán en el Estadio Hermanos Miura de los Libertadores de Hormigueros.

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El primer fin de semana tendrá dos partidos para cada novena, el segundo contará con tres compromisos y el tercero cerrará con dos encuentros.

El director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), Efraín Williams, explicó que cualquier empate en la tabla de posiciones para definir los clasificados al Final Four se decidirá en el terreno de juego, sin recurrir al récord global acumulado durante la temporada.

“Todos los empates se van a definir jugando”, sostuvo Williams durante la conferencia de prensa rumbo al Carnaval, celebrada este miércoles en un restaurante en The Mall of San Juan en Carolina.

Williams también indicó que cualquier partido suspendido será reanudado hasta martes de la siguiente semana. “Juego que se suspenda no altera el formato”, enfatizó.

Nuevo protagonista

La edición del round robin de este año también tendrá como nuevo protagonista a los Tigres, que participarán por primera vez desde la fundación de la franquicia en 2006. Conquistaron la sección Norte al eliminar en cinco juegos a los Titanes de Florida.

“Llevábamos varios años tocando la puerta y gracias a Dios se nos dio. Ya estamos en el Carnaval, que es por lo que hemos trabajado toda la temporada. Ha sido un trabajo arduo”, expresó el coapoderado del conjunto, Alexis Zambrana.

Hatillo cuenta con la penúltima marca global de los ocho equipos con 19-11.

“En el Carnaval, en un solo juego pueden pasar muchas cosas. Mi equipo está preparado. Estamos ready. Hemos estado trabajado durante todo el año para esto... Espero que sigamos cumpliendo las metas, la próxima es el Final Four, pero eso lo decidimos en el terreno de juego, no aquí en el micrófono", comentó, de otro lado,, el dirigente de Hatillo, Juan Carlos Montero.

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Montero conoce muy bien este escenario, tras dirigir a los Peces Voladores de Salinas en el Carnaval de Campeones de forma consecutiva desde 2021 hasta 2025.

La defensa

Por su parte, los máximos campeones Mulos llegarán al Carnaval de Campeones con la mira puesta en lograr un back to back que ninguna novena consigue desde las temporadas 2012 y 2013, cuando lo lograron los Bravos de Cidra.

Su dirigente, Jaime Muñoz, confía en que la experiencia y la mentalidad ganadora del grupo serán determinantes en la búsqueda de otro cetro.

“Es un equipo bien preparado y un equipo que tiene muchas ansias de ganar. Es un equipo campeón que sabe ser campeón. Los equipos no han repetido desde 2012, y vamos para eso”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa, el lanzador Rubén Ramírez protagonizó un momento al tomar la copa de campeón y levantarla. “Aquí les presento el número 12”, dijo.

El gesto recordó una escena similar del año pasado, cuando el propio Ramírez realizó la misma predicción antes de que Juncos terminara conquistando su título número 11.

Reivindicarse

Los Pescadores del Plata, de otro lado, regresan al Carnaval con la intención de reivindicarse ante su fanaticada tras no lograr avanzar a las semifinales del pasado año. Terminaron con récord de 2-4.

“Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Es nuestra segunda ocasión en el Carnaval. El año pasado nos quedamos con una deuda con nuestra fanaticada, que es la mejor. Nos acompañan a todos los estadios y este año queremos montarles un espectáculo y dedicarles la temporada”, mencionó el piloto de Comerío, Luis Matos.

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Los Pescadores del Plata son los nuevos campeones de la Central tras ganar cuatro partidos consecutivos para completar una remontada ante los Toritos de Cayey. De acuerdo a una publicación de la propia liga en las redes sociales, fue la primera vez desde 2013 que un equipo logró recuperarse de un déficit de 0-3 en una serie, desde que los Navegantes de Aguada remontaron ante los Fundadores de Añasco en una semifinal de la sección Noroeste.