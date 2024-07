Cooperstown, N.Y. Adrian Beltré, Joe Mauer y Todd Helton fueron considerados fenómenos atléticos desde una edad temprana y los tres cumplieron con las expectativas al ser incluidos en el Salón de la Fama del Béisbol hoy domingo.

Los Dodgers de Los Ángeles estaban tan convencidos de Beltré desde temprano que rompieron las reglas de MLB para firmarlo antes de que cumpliera los 16 años.

Beltré llegó a las Grandes Ligas justo después de su cumpleaños número 19 y rápidamente fue considerado uno de los mejores prospectos en el deporte durante su adolescencia.

En el discurso de inducción de Beltré, mencionó que jugó para su primer equipo a los 13 años y fue segunda base porque su padre le dijo que esa era la posición que debía jugar.

PUBLICIDAD

Jim Leyland, Todd Helton y Adrián Beltré aparecen con sus placas en manos. ( Julia Nikhinson )

Después de que un compañero le pidió cambiar y jugar tercera base, Beltré aceptó y la decisión valió la pena.

Beltré jugó 21 años para los Dodgers, Mariners de Seattle, Red Sox de Boston y Rangers de Texas. Se convirtió en ganador de cinco Guantes de Oro y es el primer tercera base con al menos 450 jonrones y 3,000 hits.

Durante su carrera como jugador, Beltré dejó claro que no le gustaba que nadie le tocara la cabeza, así que, por supuesto, sus compañeros ignoraron la solicitud y hicieron de tocarle la cabeza un hábito de todas maneras. En la ceremonia del domingo, el compañero del Salón de la Fama David Ortiz continuó la tradición tocando la cabeza de Beltré antes de su discurso.

“Eso nunca me relaja”, dijo Beltré entre risas. “(Pero) fue un poco lindo volver a mis días como jugador... Es parte de estar en esta fraternidad. Aunque no me encanta, no me gusta, pero sentí que estaba abierto a que la gente pudiera bromear conmigo. Siempre me gustó eso”.

Joe Mauer fue un jugador de los Twins en toda su carrera. ( Julia Nikhinson )

Mauer y Helton fueron dos fenómenos

Mauer fue un fenómeno en la secundaria tanto en fútbol como en béisbol en St. Paul, Minnesota, y fue nombrado Jugador del Año de la Escuela Secundaria por USA Today en fútbol en 2000 y béisbol en 2001.

Fue seleccionado por los Twins de su ciudad natal con la primera selección global en el Draft de MLB de 2001.

“Fue realmente un honor ser un (Minnesota Twin) y representar a mi equipo de la ciudad natal”, dijo Mauer.

PUBLICIDAD

El futuro receptor y seis veces All Star veces pasó solo tres años en ligas menores antes de pasar los 15 años de su carrera en las Grandes Ligas con los Twins.

Mauer terminó su carrera con un premio al Jugador Más Valioso, tres títulos de bateo y es el único receptor en la historia con al menos 2,000 hits, un promedio de bateo de .300 y un porcentaje de embasarse de .380.

Todd Helton saluda a Adrian Beltré. ( Julia Nikhinson )

Mauer destacó la emoción que sintió al ver a todos los fanáticos de Minnesota durante todo el fin de semana.

“No es fácil llegar a Cooperstown y especialmente con los eventos que han ocurrido la última semana”, dijo. “Pero al ver a tantos fanáticos de los Twins allá afuera, simplemente sentí el amor y solo esperaba poder dar el discurso que había escrito”.

Helton también fue una estrella en fútbol y béisbol y jugó ambos deportes en la Universidad de Tennessee.

A pesar de su dominio en ambos deportes a una edad temprana, Helton nunca se sintió cómodo en el centro de atención o como un Salón de la Fama.

“Los que me conocen saben que me sentiría más cómodo haciendo cualquier cosa que estar aquí parado hablando de mí mismo”, dijo Helton al abrir su discurso. “Solo soy un jugador de béisbol y cualquiera en los medios puede atestiguar ese hecho”.

Jim Leyland fue seleccionado por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol. ( Julia Nikhinson )

El reclamo de fama de Helton podría haber sido que fue el mariscal de campo en la Universidad de Tennessee entre los futuros selecciones de primera ronda Heath Shuler y Peyton Manning, pero estaba destinado a cosas más grandes en el diamante de béisbol.

PUBLICIDAD

Después de una lesión de rodilla en 1994 que allanó el camino para que Manning se convirtiera en el mariscal de campo de Tennessee, Helton centró toda su atención en el béisbol, donde fue nombrado ganador del Premio Dick Howser por la Asociación de Entrenadores de Béisbol de América y nombrado Jugador del Año por Baseball America.

Helton fue seleccionado por los Rockies de Colorado con la octava selección global en el draft amateur de 1995 y nunca dejó la ciudad de Denver.

Después de convertirse en el primer base titular en 1995, Helton terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional y tuvo un promedio de bateo de .315 con 25 jonrones y 97 carreras impulsadas.

Luego se convirtió en uno de los tres jugadores en registrar múltiples temporadas con más de 100 hits de extra bases en su carrera y ayudó a los Rockies a alcanzar la Serie Mundial de 2007.

Aunque Helton comenzó el fin de semana sintiéndose fuera de lugar, el segundo miembro del Salón de la Fama de los Rockies sabe que ahora está donde pertenece.

Adrian Beltré fue visto como un potencial 'hall of famer' desde muy jovencito. Firmó a los 16 años. ( Julia Nikhinson )

“Solo estar allí esperando para subir al escenario, los muchachos fueron muy amables, pero todos vinieron y me ofrecieron consejos”, dijo Helton. “Para mí, ese fue el comienzo de sentir que pertenezco. Pero tenemos una cena solo para jugadores esta noche y probablemente me sentiré como que pertenezco después de eso”.

Jim Leyland reconoció a los fanáticos

Jim Leyland fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol. Dirigió durante 22 temporadas, ganó tres premios de Mánager del Año, la Serie Mundial de 1997, tuvo un récord de carrera de 1,769-1,728 como mánager y fue el dirigente del equipo olímpico de EE.UU. en 2017 cuando los estadounidenses ganaron su única Serie Mundial de Béisbol Clásico.

PUBLICIDAD

Leyland se aseguró de reconocer la importancia de los fanáticos para el juego del béisbol.

“No importa qué Salón de la Fama estén aquí para apoyar hoy, o por qué equipo animen, su presencia siempre se siente”, dijo Leyland. “De pie en la novena entrada con el equipo local aferrándose a una ventaja de una carrera, encendiendo su televisión para el primer juego de la Serie Mundial y viendo a 50,000 fanáticos esperando y rezando para que este pueda ser su año, o un niño o niña obteniendo su primer autógrafo y corriendo de regreso a las gradas para mostrarle a mamá y papá lo que acaban de hacer. Señoras y señores, eso son ustedes. Eso es béisbol. Y este es el Salón de la Fama”.

Beltré lideró la clase de este año con el 95.1% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América en su primer año en la boleta. Helton le siguió con el 79.7% de los votos en su sexto año de elegibilidad y Mauer recibió el 76.1% de los votos de la BBWAA en su primer año.

Otros jugadores incluidos en la boleta de este año que no alcanzaron el umbral del 75% fueron Billy Wagner (73.8%), Gary Sheffield (63.9%), Andruw Jones (61.6%), Carlos Beltrán (57.1%), Alex Rodríguez (34.8%), Manny Ramírez (32.5%), Chase Utley (28.8%), Omar Vizquel (17.7%), Bobby Abreu (14.8%), Jimmy Rollins (14.8%), Andy Pettitte (13.5%), Mark Buehrle (8.3%), Francisco Rodríguez (7.8%), Torii Hunter (7.3%), David Wright (6.2%), José Bautista (1.6%), Víctor Martínez (1.6%), Bartolo Colón (1.3%), Matt Holliday (1%), Adrián González (0.8%), Brandon Phillips (0.3%), José Reyes (0%) y James Shields (0%).

Sheffield estuvo en la boleta por décima vez sin alcanzar el 75% y ya no es elegible para consideración de la BBWAA. Bautista, Martínez, Colón, Holliday, González, Phillips,