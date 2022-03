Toronto. Los Blue Jays de Toronto cambiaron al jardinero Randal Grichuk y dinero en efectivo a los Rockies de Colorado por el jardinero Raimel Tapia y el jugador del cuadro de ligas menores Adrián Pinto, reportó el jueves un funcionario familiarizado con el traspaso.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las partes no han hecho un anuncio oficial.

Grichuk, de 29 años, bateó .241 con 22 jonrones y 81 carreras impulsadas en 149 juegos la temporada pasada.

Tapia, de 28 años, bateó .273 con seis jonrones, 50 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 133 juegos.

Los Blue Jays firmaron a Grichuk con un contrato de cinco años por valor de $52 millones en 2019, pero no tenía asegurado un puesto de titular. Toronto cuenta con George Springer, Teóscar Hernández y Lourdes Gurriel Jr. en los jardines.