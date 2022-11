El Salón de la Fama publicó en pasados días una boleta con los nombres de ocho jugadores que no fueron elegidos para el recinto por parte de los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol en América y que ahora tendrán una segunda oportunidad de elección bajo el escrutinio de un comité de jugadores miembros exaltados a Cooperstown.

El Comité de Jugadores de la Era Contemporánea del Béisbol tendrá ante sí la evaluación de los exjugadores Albert Belle, Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Fred McGriff, Dale Murphy, Rafael Palmeiro y Curt Schilling.

En la boleta no fueron incluidos varios peloteros boricuas que al igual que los mencionados no fueron elegidos por el panel de escritores durante los 10 años de elegibilidad ---o el periodo que fueron parte de las boletas-- que tuvieron bajo ese sistema que requería ser apoyado por el menos el 75 por ciento de los votos. Entre ellos y otros están los nombres de Juan ‘Igor’ González, Jorge Posada, Bernie Williams y Carlos Delgado. Ninguno de ellos estuvo en la boleta del panel de los escritores por el máximo de 10 años, ya que en algún momento no recibieron ni el mínimo por ciento requerido para seguir en la lista. Su exclusión no significa necesariamente que han sido descartados. En algunos casos aún no han cumplido 16 años desde su retiro, que es uno de los requisitos. Y de otra parte una comisión que filtra los candidatos está llamada a elegir a solo ocho para cada consideración que tendrá el Comité de Jugadores de la Era Contemporánea, la que se reunirá para evaluar candidatos cada tres años.

Roberto Alomar, quien es miembro del Salón de la Fama, algún día podría ver llegar al recinto a Carlos Delgado y Juan "Igor" González si estos son considerados por el Comité de Jugadores de la Era Contemporánea que evalúa a candidatos no elegidos para el recinto por la Asociación de Escritores de las Grandes Ligas. ( David Villafañe Ramos )

En cuanto a los que aparecen en la boleta, cualquier candidato que reciba el favor del 75 por ciento de los votos emitidos por el Comité de Jugadores de la Era Contemporánea --la que está confirmada por 16 miembros que son o hall of famers, veteranos ejecutivos del béisbol y/o veteranos miembros de la prensa--, estos serían anunciados el 24 de enero del 2023 y asignados para exaltación en Cooperstown el 23 de julio del 2023 junto con los elegidos que surjan de las elecciones de la Asociación de Escritores del Béisbol en América. El panel del Comité de Jugadores de la Era Contemporánea se reunirá el 4 de diciembre para hacer su elección.

El Comité de Jugadores de la Era Contemporáneo del Béisbol es uno de los tres grupos elegibles para ser considerados como parte del proceso del Comité de la Era, que brinda una vía para la consideración del Salón de la Fama a gerentes, árbitros y ejecutivos, así como a jugadores retirados por más de 15 temporadas. La Era del Béisbol Contemporáneo presenta dos votaciones distintas: una para jugadores (considerada este otoño) y otra para gerentes, ejecutivos y árbitros (considerada en el otoño de 2023).