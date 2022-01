Caguas. El premio al Novato del Año de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ciertamente es halagador y significa mucho para Brett Rodríguez. Pero la posibilidad de ganar, de disfrutar jugando béisbol a la vez que se sumerge en la cultura puertorriqueña heredada de su padre tiene más peso para el habilidoso jugador de los Indios de Mayaguez.

Rodríguez cargó con el galardón el martes en medio de una excelente temporada de debut en la pelota puertorriqueña en la que finalizó empatado en segundo lugar entre los bateadores de la liga con .333, acumulando 37 hits en 111 turnos, incluyendo seis dobletes, cuatro jonrones y un triple. Además remolcó 14 y anotó 30 veces.

“Significa mucho para mí. Vine a la Isla para ayudar a este equipo a ganar, para colocarlo en donde estamos ahora mismo, luchando por el campeonato. Es grandioso y aprecio mucho los premios, pero honestamente ganar esta serie significaría más para mí”, dijo el jugador de 23 años nacido en Queensbury, Nueva York.

El rostro de Rodríguez cambió totalmente al hablar sobre sus raíces puertorriqueñas. Su padre, Anthony Rodríguez, nació en Nueva York, pero sus abuelos por parte de padre provienen de San Sebastián e Isabela, municipios en los que aún tiene tíos y primos a los que pudo visitar y que han podido verlo jugar en persona, aunque había venido antes a Puerto Rico.

Este contó que se emocionó mucho cuando recibió una llamada de parte de Héctor Otero, gerente general de los Indios, luego de que lo seleccionara en el sorteo de la LBPRC y le explicara por qué era elegible y cómo funcionaba la liga.

Rodríguez jugó cuatro temporadas de pelota a nivel colegial con Wofford College entre 2017 y 2020. Luego de no ser reclamado en el Draft de Major League Baseball, firmó como agente libre con la organización de los Mariners de Seattle en julio del 2020.

Durante su primera temporada con la organización, en 2021, se desempeñó mayormente a nivel A, pero tuvo un par de partidos a nivel AAA. Y con los Indios esta temporada, ha practicado lo que hizo en su primer año de béisbol de liga menor: jugar diversas posiciones.

En la Isla, Rodríguez, quien estuvo activo en el Juego de Estrellas de la LBPRC, jugó segunda y tercera base para los Indios, que además lo utilizaron en el jardín central y en el derecho, convirtiéndose en un valioso activo para la Tribu si se le suma su robusto promedio.

Brett Rodríguez fue una revelación para los Indios de Mayagüez en la temporada regular. ( Suministrada )

Y aunque los Indios estaán en desventaja en la serie final, este apuesta aún a su equipo y a ayudar a ganar cetros.

“Adoro mi herencia puertorriqueña por el lado de mi padre. Así que ha sido un honor venir y jugar con los Indios. Me he divertido mucho. Creo que aquí me he divertido jugando más que en toda mi carrera”, manifestó.

“Espero poder venir cada año y ayudar este equipo a ganar más campeonatos. Y si vamos a la Serie del Caribe estamos listos para participar. Definitivamente. Planifico quedarme hasta que me echen”, finalizó Rodríguez.