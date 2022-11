Nueva York. Brian Cashman está trabajando bajo los parámetros de un acuerdo de caballero confirmado por una estrechón de manos tras la expiración de su contrato y seguirá adelante con las conversaciones para volver a firmar a Aaron Judge.

“Nos encantaría poder traer de vuelta a Aaron Judge y que pueda seguir siendo miembro de esta franquicia y del camino en el que se encuentra actualmente hacia el Salón de la Fama”, dijo Cashman en la 13ra conferencia de prensa anual de los Yankees en la que discute el camino por delante luego de otra temporada que se quedó corta. “Nada mejor que tenerlo comandando el jardín derecho para nosotros e impactarnos dentro y fuera del campo como lo ha hecho hasta ahora”.

PUBLICIDAD

Cashman, el gerente general desde 1998, y Aaron Boone, el dirigente desde la temporada 2018, hablaron 12 días después de que los Astros de Houston los barrieran en cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Si bien Houston ha ganado su segundo título de Serie Mundial en seis temporadas, los Yankees no han llegado a la Serie Mundial desde que ganaron en 2009, su brecha más larga desde 1978 hasta 1996.

Tres días después de la eliminación de los Yankees, el propietario Hal Steinbrenner dijo a The Associated Press que tenía la intención de quedarse con Boone, quien acordó en octubre de 2021 un contrato de tres años.

“En cuanto a la seguridad laboral, nunca me he preocupado por eso, nunca”, dijo Boone. “Y la realidad es que el año pasado firmé una extensión, por lo que mi enfoque es avanzar hacia lo que sigue”.

El contrato de cinco años de Cashman expiró el lunes y se espera que Steinbrenner le dé un nuevo contrato.

“Me gustaría quedarme, pero no hemos tenido más discusiones sobre eso”, dijo Cashman, quien reemplazó a Bob Watson en 1998. “Estamos lidiando con muchas otras cosas laborales con otras personas, y en el tiempo debido bregaremos con eso. Obviamente me encantaría quedarme, y él expresó interés en que me quede”.

Judge es elegible para convertirse en agente libre hoy, un día posterior al cierre de la Serie Mundial, y el jardinero puede negociar los términos del contrato con todos los equipos a partir del sexto día posterior a la finalización de la Serie Mundial.

PUBLICIDAD

Brian Cashman sigue trabajando como gerente general de los Yankees pese a que su contrato ya expiró. Al momento dice que el dueño del equipo le ha dicho que quiere retenerlo en la organización. ( Mark Lennihan )

Antes del día inaugural, Judge rechazó un contrato que le habría pagado $213.5 millones desde 2023-29. Estableció un récord de la Liga Americana con 62 jonrones, terminó empatado en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas y fue segundo en la Liga Americana con un promedio de bateo de .311.

“Es un favorito de los fanáticos”, dijo Cashman. “Él interactúa extremadamente bien con nuestros fans. Es respetado dentro de ese clubhouse, se ocupa de sus asuntos lo mejor que puede y es un jugador de élite y uno de los mejores del juego, si no el mejor jugador”.

Judge tenía un salario de $19 millones este año y es probable que el jugador de 30 años obtenga un contrato a largo plazo por un valor de más de $300 millones.

“Tenemos la certeza de que las conversaciones se prometieron y veremos a dónde nos llevan, pero se ha colocado en una excelente posición para tener muchas opciones”, dijo Cashman.

Judge ha ayudado a impulsar los ingresos de los Yankees, atrayendo casas llenas para los juegos nocturnos de septiembre que generalmente se quedan atrás en la asistencia a mediados de verano.

“Como dijo George Steinbrenner, él pone fanáticos en los asientos”, dijo Cashman. “La gente quiere ir a ver jugar a ese jugador, y quieres poner grandes equipos en el campo que quieran venir aquí para ver competir y ganar. Ciertos jugadores individuales trascienden el equipo y todo se detiene cuando están al bate o tienen la pelota en la mano. Es uno de esos tipos de talentos”.

PUBLICIDAD

Hal Steinbrenner es el actual dueño de los Yankees. ( Corey Sipkin )

Las decisiones de Boone sobre sus lanzadores y situaciones en los partidos fueron cuestionadas durante la Serie Divisional contra Cleveland y algunos lo criticaron por sacar a Gerrit Cole con las bases llenas en la sexta entrada del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y por dejar que un Néstor Cortés lesionado permaneciera en el Juego 4.

“Creo que Aaron hizo un gran trabajo”, dijo Cashman. “Creo que tiene un gran comportamiento, una gran relación con sus jugadores”.

Cashman también espera retener a Matt Blake, quien terminó su tercera temporada como entrenador de lanzadores.

Nueva York está interesado en mantener a Anthony Rizzo, quien puede renunciar a un salario de $16 millones para la próxima temporada y convertirse en agente libre. Los Yankees tienen la intención de ejercer la opción de equipo de $15 millones del lanzador derecho Luis Severino.

Otros agentes libres son el lanzador Jameson Taillon; el jardinero Andrés Benintendi; los jugadores utilitarios Matt Carpenter y Marwin Gonzalez; y los relevistas Chad Green, Miguel Castro, Zack Britton y Aroldis Chapman.

Benintendi se perdió la postemporada por una fractura en la muñeca derecha, mientras que DJ LeMahieu no estuvo disponible para la postemporada debido a una lesión en el pie. Nueva York también pasó la postemporada sin los relevistas lesionados Michael King (codo fracturado), Ron Marinaccio (espinilla), Green (cirugía de Tommy John), Scott Effross (cirugía de Tommy John), Britton (contratiempo tras la cirugía de Tommy John) ni Chapman (se desligó del equipo).