Ante la paralización de los torneos internacionales de béisbol y del silencio de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) en cuanto a un evento clasificatorio de béisbol para las Olimpiadas de Tokio, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) ha discutido en el seno de la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe) la idea de que el equipo que ocupe la plaza de América para el béisbol olímpico sea Puerto Rico por virtud de su medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El evento clasificatorio original estaba programado para el mes de marzo de este año en Arizona, donde Estados Unidos junto a Canadá, Colombia, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela y Puerto Rico buscarían ganar el torneo para clasificar directo.

Pero la pandemia provocó la cancelación del evento y al momento la WBSC no ha pronunciado palabra al respecto. Las Olimpiadas están programadas para julio en Tokio.

“Ellos no saben porque siguen esperando la propuesta de USA Baseball de que iba a ser en Arizona, pero como está la pandemia por allá está difícil”, dijo José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, a Primera Hora.

“La otra alternativa que me dijo Fraccari (Ricardo, presidente de la WBSC), que hablé con él en octubre, era que pensaba que Cuba podía organizarlo porque el asunto del visado de Cuba y Venezuela para Estados Unidos iba a ser difícil. Pero yo entiendo que si no se diera ningún tipo de clasificatorio, el torneo de América para las Olimpiadas son los (Juegos) Panamericanos. ¿Y quién ganó los Panamericanos? Puerto Rico. ¿Qué Estados Unidos no fue? Èso es problema de ellos”, agregó Quiles.

Quiles agregó que la propuesta no se le ha hecho directamente a Fraccari, pero que la idea ha sido discutida en reuniones de la Copabe y que hay varios países que están de acuerdo y otros que no.

Dijo que que hay que esperar a ver los próximos pasos que se tomen, pero advirtió que por la severidad de la pandemia en Estados Unidos, habría que esperar a que vacunen masivamente a todo el mundo en un tiempo récord.

“Pensar en un clasificatorio para el mes de marzo (2021), está difícil”, dijo. “¿Y para qué vamos a hacer un torneo clasificatorio si ya el clasificatorio para las Olimpiadas en casi todos los deportes son los (Juegos) Panamericanos? ¿Por qué el béisbol tendría que ser la excepción?”.

Puerto Rico ganó el oro en el béisbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.