El invicto de los campeones defensores Titanes de Florida y de los Peces Voladores de Salinas llegó a su fin este sábado, mientras los Halcones de Gurabo celebraron su primer triunfo de la temporada, en la acción de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los tres resultados fueron parte de una gigantesca jornada de 21 juegos.

En la sección Norte, los Montañeses de Utuado detuvieron la racha de seis victorias de los Titanes con marcador de 10-4. José Guzmán remolcó tres carreras y Edville Feliberty trajo dos al plato.

En la misma sección, los Arenosos de Camuy retomaron la ruta ganadora al vencer 5-1 a los Atenienses de Manatí, gracias a 7.1 entradas del zurdo Julio Torres. Los Tigres de Hatillo extendieron su buen momento con su cuarta victoria al hilo, superando 6-2 a los Industriales de Barceloneta, apoyados en seis episodios en cero del derecho Ernesto González.

PUBLICIDAD

En la sección Sur, los Maratonistas de Coamo le pusieron fin al invicto de 7-0 de los Peces Voladores, con triunfo 3-1. El zurdo Alexander Woodson cubrió 6.1 entradas para llevarse la victoria, mientras que Ángel “Potoco” Flores e Iván De Jesús Jr. sacaron la bola del parque.

Además, los Cachorros de Ponce dejaron en el terreno 12-11 a los Poetas de Juana Díaz con hit de oro de Luis Hernández en la novena entrada. Por su parte, los Brujos de Guayama dominaron 12-4 a los Potros de Santa Isabel, con cinco entradas y nueve ponches de José Soler, y un cuadrangular de Edison Mora, quien impulsó cuatro carreras.

En los cruces entre el Este y el Sureste, los Halcones de Gurabo celebraron su primera victoria de la temporada 2-1 ante los Grises de Humacao, tras iniciar con nueve derrotas. Christian Rivera Renovales se llevó la victoria y Víctor Vargas obtuvo el salvamento.

En la misma tanda, los Mulos de Juncos se quedaron solos en el liderato del Este con una blanqueada 12-0 sobre los Jueyeros de Maunabo, con seis entradas del derecho Rubén Ramírez y un jonrón de Luis Román. Mientras, los Leones de Patillas pusieron fin a la racha de seis triunfos de los Cocoteros de Loíza con victoria 14-5, destacando seis entradas con nueve ponches de Sidney Duprey y cuatro impulsadas de Joel Santiago.

Los Artesanos de Las Piedras dominaron 10-1 a los Samaritanos de San Lorenzo con siete entradas de Miguel Mejía y una gran actuación de Albin Compre, quien remolcó tres carreras y anotó tres veces. Los Azucareros de Yabucoa, subcampeones del torneo, remontaron con dos carreras en el octavo episodio para vencer 5-4 a los Cariduros de Fajardo, con 12 ponches en 6.2 entradas de Noel Pinto y tres impulsadas de Luis Pintor.

PUBLICIDAD

En los cruces del Noroeste y Suroeste, los Patrulleros de San Sebastián se consolidaron en la cima del Noroeste al blanquear 4-0 a los Petroleros de Peñuelas, con 6.2 entradas de Anthony Borrero. Los Fundadores de Añasco consiguieron su quinta victoria consecutiva, superando 6-4 a los Petateros de Sabana Grande, gracias a jonrón y cuatro empujadas de José Sermo.

También, los Cafeteros de Yauco blanquearon 4-0 a los Libertadores de Hormigueros, combinando una sólida salida de Jaime Santiago y cierre de Juan Marcano. Los Navegantes de Aguada superaron 7-2 a los Piratas de Cabo Rojo con cinco entradas sin anotaciones de Alex de la Cruz, y los Cardenales de Lajas vencieron 5-1 a los Tiburones de Aguadilla con siete entradas de Gregorio “Goyito” Reyes.

En la sección Metro, los Gigantes de Carolina se impusieron 3-2 al Melao Melao de Vega Baja con una sólida presentación de Heto Acevedo. Los Lancheros de Cataño derrotaron 6-3 a los Guardianes de Dorado con Roy Geigel desde la loma, y los Mets de Guaynabo defendieron su liderato con triunfo 9-1 sobre los Maceteros de Vega Alta, respaldados por seis entradas en cero de Enrique Cotto.

En la sección Central, los Polluelos de Aibonito blanquearon 3-0 a los Bravos de Cidra con la combinación monticular de Joe Alsina y Abner Torres, mientras los Toritos de Cayey superaron 7-4 a los Próceres de Barranquitas con cinco carreras impulsadas de Christian Torres.

El juego entre Comerío y Caguas, pautado para el sábado, fue pospuesto por trabajos en el Estadio Yldefonso Solá Morales y reprogramado para este miércoles, 2 de abril a las 7:30 p.m .

Juegos para hoy domingo: Coamo (3-5) en Guayama (5-3) – 2:00 p.m.; ; Ponce (4-4) en Santa Isabel (3-5) – 3:00 p.m.; Cidra (4-5) en Cayey (4-4) – 3:00 p.m.; Aibonito (7-2) en Comerío (7-1) – 3:00 p.m.; Vega Alta (3-5) en Dorado (4-5) – 3:00 p.m.; Vega Baja (3-6) en Cataño (6-3) – 3:00 p.m.; Aguada (5-4) en Aguadilla (4-4) – 3:00 p.m.; Yauco (4-5) vs. Sabana Grande (1-5) – 3:00 p.m.; Caguas (1-7) en Barranquitas (2-6) – 4:00 p.m.; Salinas (7-1) vs. Juana Díaz (2-6) – 4:00 p.m.; Añasco (5-2) en Hormigueros (2-4) – 4:00 p.m.; San Lorenzo (4-5) vs. Yabucoa (5-3) – 5:00 p.m.; Humacao (3-6) en Maunabo (2-6) – 5:00 p.m.; Hatillo (6-3) en Florida (6-1) – 5:00 p.m.; Barceloneta (1-6) en Manatí (1-7) – 5:00 p.m.; Las Piedras (3-5) en Fajardo (6-2) – 5:00 p.m.; Río Grande (3-4) en Gurabo (1-9) – 5:30 p.m.; Utuado (4-3) en Camuy (5-3) – 6:00 p.m.