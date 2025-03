Oscar “El Pupilo” Collazo lo volvió a hacer.

En la noche del sábado, defendió exitosamente sus campeonatos mundiales de peso mínimo (105 libras) tras noquear al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández (12-3-1, 4 KOs) en la pelea coestelar de una cartelera de Golden Boy Promotions en Cancún, México.

Con su novena victoria por nocaut, mejoró su invicto a 12-0, reafirmando por qué se ganó el apodo de “KO-llazo”. Pero quizá el mejor elogio de la noche se lo llevó cuando, al bajar del cuadrilátero, el promotor Oscar de la Hoya le dejó saber dónde le gustaría que fuera su próximo combate.

“Tan pronto me bajé del ring, Oscar de la Hoya me dijo: ‘Eres un caballo y una leyenda. Estás listo para pelear en el Madison Square Garden’”, reveló Collazo en una entrevista telefónica con Primera Hora minutos después del combate.

“Él dijo que yo estoy listo para pelear en el Madison y la realidad es que sí. Yo siento que estoy listo desde hace tiempo para que los ojos del mundo del boxeo me vean”, agregó.

Oscar Collazo junto a Oscar de la Hoya, luego de retener sus campeonatos mundiales ante el mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández. ( Golden Boy Promotions )

En lo que va de su joven carrera profesional, Collazo ha peleado en distintas partes del mundo, como Puerto Rico, Panamá, California, Arabia Saudita y México, pero nunca ha pisado el Madison Square Garden, de Nueva York.

“Esa es la ‘Meca del Boxeo’, donde grandes peleadores puertorriqueños han ido. Allí es donde se vende el boxeo boricua al mundo. Uno de mis sueños es pelear allí. Siempre soñé con escuchar mi nombre mientras camino hacia el ring en el Madison Square Garden y, con el favor de Dios, sé que ese día va a llegar”, confesó.

El Madison Square Garden es el recinto deportivo más famoso del mundo, donde boxeadores puertorriqueños como Amanda Serrano y Miguel Cotto, promotor de Collazo, han alcanzado la cúspide de esta dura disciplina.

Collazo, de 28 años, entiende que todavía no ha tenido la oportunidad de ponerse los guantes en la “Gran Manzana” debido a la división en la que pelea, pero confía que lo hará pronto gracias a sus recientes actuaciones en el ensogado.

“Eso sucede por la división en la que estoy, pero ahora estoy poniendo a los pesos bajitos en el mapa. Estoy exigiendo más cosas para que me vean y me paguen más. Estoy haciendo la diferencia y creo que lo están viendo poquito a poco. Sé que esta victoria envió un mensaje para todas esas personas que no consideran importantes a los boxeadores de pesos bajitos”, afirmó.

Según el orgullo de Villalba, esa pelea en el Madison Square Garden podría suceder este verano, aunque no descarta a Puerto Rico como otra posible sede para su siguiente defensa.

Collazo va por la corona del CMB

Con el dominante triunfo sobre Cano Hernández, Collazo completó su quinta defensa del título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la primera del cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que le arrebató al tailandés Thammanoon Niyomtrong en noviembre pasado.

Al ser la quinta vez que retiene su corona, el boricua recibirá el prestigioso anillo de la OMB que lo convierte en supercampeón. Por esto, Collazo desea que su próximo paso sea unificar el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El campeón del CMB, el filipino Melvin Jerusalem (23-3, 12 KOs), defenderá su título el domingo contra el japonés Yudai Shigeoka (9-1, 5 KOs) en Japón. “El Pupilo” derrotó a Jerusalem el 27 de mayo de 2023 para ganar la foja de la OMB.

“Me encantaría unificar los títulos y seguir haciendo historia. Ya tengo ese anillo, que me convierte en supercampeón. He peleado con los mejores de mi peso y ahora hay que buscar esa unificación. Me encantaría pelear con el que gane mañana entre Melvin Jerusalem y Yudai Shigeoka”, compartió.