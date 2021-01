Los Criollos de Caguas anunciaron el martes en la noche que adquirieron los servicios del receptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, como refuerzo para su serie final contra los Indios de Mayagüez. Además, activaron al receptor de los Padres de San Diego, Víctor Caratini, para la final que arranca el jueves.

Molina pertenece a los Gigantes de Carolina, que recesaron este año, por lo que como agente libre pudo firmar con los Atenienses de Manatí, el equipo que dirigió su hermano, Cheo Molina. Los Atenienses quedaron eliminados el martes al ser barridos en cuatro juegos por los Indios. Los Criollos lo reclamaron en un sorteo de los jugadores de Manatí.

“Me siento muy contento con los dos jugadores que acabamos de adquirir. Pudimos lograr que Yadier vistiera los colores de los Criollos de Caguas. Y no tan solo para nosotros, sino que yo creo que para el pueblo de Puerto Rico, el ver el compromiso que Yadier tiene con nuestra liga, nos deja saber una vez más su compromiso con ayudar y que los muchachos jóvenes vean el trabajo que se necesita conseguir todo lo que él ha logrado””, dijo el gerente general de la novena, Jesús ‘Motorita’ Feliciano en un parte de prensa.

“Es un honor y un orgullo que vista el uniforme de los Criollos”, agregó.

En cuanto a Caratini, dijo que el equipo llevaba varias semanas de conversaciones y no se había concretar nada. Caratini fue parte de la transacción que envió al derecho japonés Yu Darvish de los Cubs de Chicago a los Padres de San Diego.

“Sabíamos que estaba trabajando con su físico. Y que ya resolvió su contrato con su nuevo equipo de los Padres de San Diego pues pudimos lograrlo”, dijo Feliciano. “Y no podría entrar en mejor momento”.

Feliciano dijo que las adquisiciones refuerzan no solo la calidad del plantel sino el ambiente en el dugout criollo.

“Ambos son jugadores de Grandes Ligas, y no es solo que son Grandes Ligas, si no que compiten y tienen orgullo de ganar. Eso nos tiene muy contentos. No solo adquirimos dos jugadores de calidad sino que sabemos que van a aportar y estamos listo para la final”, concluyó Feliciano.