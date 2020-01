Yordanys Linares esperaba que le llegara una oportunidad decisiva en el plato. Nada estaba escrito, pero esperó pacientemente y la consiguió, para convertirse en la figura de la remontada de Cardenales, en el cierre del octavo inning, que le dio a Lara el triunfo, 4-2, contra Caribes de Anzoátegui, en el séptimo juego de Serie Final, que certificó el segundo título seguido de los pájaros rojos en la LVBP.

El cubano fue electo Jugador Más Valioso por una abrumadora mayoría de la prensa especializada.

“Siempre hice ajustes (durante el juego). En los primeros dos turnos me sentí como si no tuviera deseos. No estaba agresivo, pero lo dejé atrás y, gracias a Dios, me tocó el turno bueno. Fui agresivo, sabía que esa carrera era importante y pude conseguir una conexión para darle este logro al equipo”, contó Linares, después de recibir el reconocimiento que entrega la empresa Line Up Internacional, con el aval de la LVBP, y que honra la trayectoria de Robert Pérez, que le da nombre al galardón.

Los Cardenales ganaron la serie en un séptimo y decisivo encuentro. (Twitter (custom credit) / @CardenalesDice (custom credit))

Con el encuentro igualado 2-2 y frente al estelar cerrador Lester Oliveros, el antillano disparó un imparable entre tercera y short, que no pudo detener el antesalista Niuman Romero, para poner la diferencia en el marcador. En la continuidad de la jugada, se produjo un error en tiro del jardinero Denis Phipps, que significó la tercera anotación de los de casa en el tramo, que dio cifras definitivas al marcador.

“Este premio es de ustedes, que siempre estuvieron apoyándonos”, soltó Linares tras recibir el galardón de manos de Pérez, un icono del circuito, refiriéndose a los aficionados. “Tampoco hubiese sido posible sin mis compañeros, que en conjunto hicieron que llegáramos hasta aquí”.

“Esta ciudad se merecía otro campeonato y Linares colaboró en ese logro”, señaló Pérez el mejor pelotero en la historia del circuito en finales, con una trayectoria que lo llevará al Salón de la Fama del béisbol venezolano.

Linares lideró la serie con seis carreras producidas, mientras que dejaba una línea ofensiva de .308/.400/.462, con un doble, un jonrón y .868 de OPS. Una actuación que le otorgó 33 votos de 34 posibles de los representantes de los medios acreditados para cubrir las incidencias de la LVBP. El otro voto fue para Josmar Cordero, que ligó de 4-3 en el juego y se engomó con la rayita de la ventaja, mientras que había sido clave en el sexto desafío.

“Este es un equipo muy joven, muy aguerrido, entregado en el terreno. Creo hay Cardenales para rato”, enfatizó Linares. “Lo mejor que tiene Lara es la entrega de los muchachos, la motivación con la salen al terreno”.

“Y ahora vamos a la Serie del Caribe, vamos a hacer un buen papel, para traernos el título”, abundó.