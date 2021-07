Cinco equipos arriesgarán sus respectivos invictos este domingo, cuando se reanude la acción de la temporada 2021 del Béisbol Superior Doble A con juegos en 18 estadios.

Los debutantes Gigantes de Carolina (4-0), los Guardianes de Dorado (4-0), Bravos de Cidra (3-0), Toritos de Cayey (1-0) y Cariduros de Fajardo (2-0) buscarán alargar la ruta ganadora.

Los Gigantes recibirán a los Caimanes del Melao Melao de Vega Baja (0-4) en el estadio Roberto Clemente Walker en Carolina a las 11:00 a.m. Por su parte, los Mets de Guaynabo (2-2) visitarán a los Guardianes desde las 12:00 del mediodía y los Maceteros de Vega Alta (2-2) a los Lancheros de Cataño (0-4) a las 10:00 a.m.

En la Central, los Bravos enfrentarán a los Próceres de Barranquitas (1-1) en el estadio Hermanos Marrero en Aibonito a las 11:00 a.m. y los Pescadores del Plata de Comerío (1-2) jugarán ante los Toritos desde la 1:00 p.m.

Francisco Tirado es el líder de cuadrangulares de los Guardianes de Dorado.

En el Este, los Cariduros recibirán la visita de los Artesanos de Las Piedras (1-1) a la 1:00 p.m. El estelar lanzador Jean Félix Ortega abrirá el primer juego por los Cariduros en la búsqueda de la victoria 74 de por vida. Mientras, el dirigente Efraín ‘Cano’ García irá tras su triunfo 250 como mentor. Su balance como dirigente en la Doble A es 249-135.

Además, a las 11:00 a.m., Río Grande (1-3) chocará con Loíza en el estadio de Gurabo, mientras los Gurabo (1-3) estarán en Juncos (3-1). Los Guerrilleros de Río Grande contarán con nuevo dirigente en la figura de Joe Burgos. También con el experimentado Mako Oliveras como coach de banca.

En el Sur, Salinas (1-2) jugará en Coamo (1-1) a las 11:00 a.m. y Juana Díaz (1-2) en Guayama (1-1) a las 10:00 a.m. En el Sureste, Maunabo (0-4) en San Lorenzo (1-1) a las 10:00 a.m. y Patillas (3-1) enfrentará a Yabucoa (1-1) a las 11:30 a.m. en el estadio en Humacao.

En el Norte, Camuy (2-1) irá a Utuado (2-2), Manatí (0-3) jugará con Hatillo (3-1) y Florida (1-3) con Barceloneta (3-1). Todos desde las 10:00 a.m. Mientras tanto a las 9:30 a.m en el estadio José Ignacio Machado en Barceloneta, los Industriales rendirán homenaje póstumo a su receptor Jonathan García Cruz, quien falleció en la madrugada del viernes.

En el Suroeste, Sabana Grande (2-1) estará en Lajas (1-1) y Cabo Rojo (1-2) en Yauco (1-1), ambos a las 10:00 a.m.

Choque de líderes en el Noroeste

En el Noroeste, medirán fuerzas los Patrulleros de San Sebastián (3-1) y los Tiburones (3-1) en el estadio Luis ‘Canena’ Márquez en Aguadilla a las 11:00 am. Ambos equipos comparten el liderato de la sección. El lanzador zurdo Anthony Orta subirá a la loma en el segundo juego por los pepinianos. Es el líder en efectividad del torneo sin carreras limpias permitidas en 10 entradas y cuenta con marca de 2-0.

Previo al encuentro, los Tiburones retirarán el 16 del exlanzador Humberto ‘Papito’ Rosa, quien en 32 temporadas registró 85 victorias con 32 salvamentos.

El doble juego Aguada en Añasco fue suspendido al activarse el protocolo de COVID-19 en el equipo Fundadores, informó el director ejecutivo de la Federación de Béisbol, Efraín Williams.