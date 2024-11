Dorado. La carrera por Juan Soto ya comenzó, y el exgrandes ligas puertorriqueño Carlos Beltrán no tiene dudas de que el dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, está dispuesto a abrir la cartera para traer a Queens al agente libre más cotizado en las Mayores.

Beltrán, asistente del presidente de operaciones de la franquicia, David Stearns, es una de las figuras con más autoridad para opinar sobre las posibles movidas de los Mets con los jugadores disponibles en el mercado libre tras la conclusión de la Serie Mundial 2024.

“Los Mets quieren mejorar al equipo y no hay duda de que irán detrás de todos los peloteros que estén en el mercado libre a sabiendas de que la pieza que todo el mundo quiere es Juan Soto, y los Mets no descartan ir full blast detrás de él”, dijo Beltrán en un aparte con la prensa local, durante un torneo benéfico de pickleball de The Rain & Rose Charitable Fund, de Mark Basille, en el Dorado Beach Resort de este municipio.

“El dueño de los Mets es uno de los más pudientes en el juego y él quiere ganar. Cuando él dice a la prensa que quiere ganar no lo dice para que el fanático se emocione y vaya al parque. Realmente, es algo personal para él y lo pude experimentar este año estando alrededor del equipo”, aseguró a preguntas de Primera Hora.

De firmar con los Mets, Soto estaría quedándose en Nueva York después de llevar a los Yankees a la Serie Mundial por primera vez en 15 años y ser finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en apenas su primer año con los Bombarderos del Bronx.

Con solo 26 años, el guardabosques dominicano podría estar aspirando a un contrato de $600 millones, pero su agente Scott Boras no descarta alcanzar los $700 millones para igualar el histórico pacto de Shohei Ohtani por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles.

Juan Soto conversa con el agente Scott Boras. ( Julio Cortez )

“Scott Boras va a empujar el sobre lo más que pueda. Ese es su tipo de negociación y, como pelotero, es el agente que tú quieres tener en esa posición. Soto tiene los números, así que no es que Boras va a engañar a alguien, sino que va a vender su producto como lo que es, uno de calidad, consistente, joven, con experiencia en los playoffs y que a través de los años se ha mantenido saludable”, manifestó.

Soto terminó la campaña pasada bateando para .288 con 41 cuadrangulares y 109 carreras impulsadas. Su producción no redujo en la postemporada, donde promedió .327 con cuatro jonrones y nueve remolcadas. Como si fuera poco, también jugó todos los partidos de la temporada como lo ha hecho desde 2022.

¿Envuelto Lindor en el reclutamiento?

Con franquicias como los Yankees, Dodgers, Red Sox y Blue Jays interesadas en los servicios del toletero dominicano, no hay duda de que la “Operación Juan Soto” será uno de los fichajes más complicados de concretar en la historia de los Mets.

Por esto, la novena de Queens ha involucrado al campocorto cagüeño Francisco Lindor en las negociaciones con Soto, según el periodista de la cadena ESPN, Jeff Passan.

De acuerdo con el portal TMZ, el estelar siore llegó hace unos días a Los Ángeles, donde la gerencia de los Mets se reunirá esta semana con el codiciado agente libre.

Y Beltrán está seguro de que una figura como Lindor jugará un rol importante durante las negociaciones con Soto, a pesar de que este viene de tener como compañero a Aaron Judge, favorito a ganar el MVP de la Liga Americana.

“Eso siempre es importante. Pienso que tú como jugador free agent, sabiendo lo que hizo Lindor el año pasado, y lo que tú sabes que puede hacer, no hay duda de que tú quieres relacionarte o compartir tu carrera con jugadores como Lindor. Yo sé que eso es una influencia y sé que eso Soto probablemente lo va a considerar”, afirmó.

“Ya él (Soto) experimentó a Judge. Ahora tiene la oportunidad de escuchar, por lo menos, a Lindor”, dijo entre carcajadas sin confirmar que el campocorto boricua viajó a la costa oeste de Estados Unidos.

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor celebra el pase de los Mets de Nueva York a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. ( Adam Hunger )

Lindor es uno de los tres finalistas al MVP de la Liga Nacional, luego de llevar a los Mets a los playoffs contra todo pronóstico y batear para .273 con 33 vuelacercas y 91 empujadas. Para Beltrán, unir a Soto con Lindor sería la fórmula perfecta para que los Mets puedan continuar con lo que quedó pendiente en 2024.

“Sería brutal (que los Mets firmen a Juan Soto). No solamente tú estás añadiendo un bate, sino que tienes a un pelotero que puedes construir alrededor de él. Es un pelotero sumamente joven, con 26 años. En el caso de Lindor, ya no estaría solo. Cuando tú estás solo, la responsabilidad que cae en ti hay un poquito más de presión, que es normal porque es esa presión de tú querer hacerlo bien. Ya esa presión tú la puedes dividir y Juan Soto se ve que es un líder. Se ve que es un chamaco que juega todos los días, latino y a mí me encanta eso porque probablemente el mejor pelotero pagado va a ser latino y eso es algo de inspiración para los chamacos que vienen subiendo”, sostuvo, al tiempo que elogió la labor de Lindor como líder de los Mets dentro y fuera del terreno.

“Honestamente, Lindor cargó al equipo todo el año y es digno de admirar porque no es fácil hacer lo que él hizo y de la manera que lo hizo. Ser un líder en el clubhouse. Jugar al final de la temporada con dolor. Yo que estoy ahí, que lo estoy viendo, sé que no es fácil. Tener que ponerte una inyección para que te bloqueé el dolor por siete horas para tú salir a jugar y después del juego estar destrozado para luego al otro día volver a hacerlo porque el equipo está en la posición en la que está. Eso es lo que hace un líder y estoy súper orgulloso de su trabajo”, opinó.

El campocorto puertorriqueño lidió con una lesión en la espalda en la recta final de la temporada regular. Aun así, los Mets llegaron a la Serie de Campeonato de la Nacional, donde cayeron ante los eventuales campeones Dodgers de Los Ángeles. Fue la primera ocasión en nueve temporadas que Nueva York llegó a esa etapa de los playoffs.