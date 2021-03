El campocorto boricua de los Astros de Houston, Carlos Correa, reaccionó el jueves a la oferta de seis años y $120 millones que le hizo la gerencia del equipo, y estableció que está listo para probar suerte en la agencia libre una vez finalice la temporada del 2021.

Luego de confirmar que la oferta si fue realizada, el santaisabelino realizó expresiones en una rueda de prensa luego de las actividades de los campos primaverales el jueves.

“Le he dado cinco, seis años de mi carrera a esta organización. Novato del Año, Juegos de Estrellas, campeonato de Serie Mundial, múltiples buenas actuaciones en los playoffs. Y si ellos no me ven a largo plazo aquí, pues otro equipo podría verme así. Y no hay rencores ni nada. Es un negocio”, expresó Correa.

Correa será agente libre al terminar la temporada del 2021. Este dijo que desde que rechazó la oferta no se ha dado ninguna conversación adicional. La campaña de MLB arranca en una semana, el 1 de abril.

“De la manera en que se ven las coas…no sé ahora mismo. Pienso que la primera oferta fue muy bajita. Y si esa es la manera en que ellos se sienten sobre mí, y en ese punto es que estamos, entonces saldré a jugar esta temporada para tratar de ganar otro campeonato y luego solicitar la agencia libre”, agregó el boricua.

Correa, de 26 años, es uno de varios jugadores boricuas en la misma situación, que intentan lograr una extensión antes de que inicie la temporada. Francisco Lindor se encuentra en la misma situación con los Mets de Nueva York y Javier Báez con los Cubs de Chicago.

Algunos analistas estiman que el contrato que busca Correa sería de alrededor de $200 millones, por lo parecería que la cifra de $120 millones mantiene al equipo bastante separado del precio que resolvería el tranque.

“Una vez comience la temporada, y empiece a jugar, estaría jugando mi última temporada aquí antes de convertirme en agente libre. No me hace sentido de seguir negociando mientras estoy tratando de enfocarme y tratando de ayudar a mi equipo a ganar juegos”, manifestó.