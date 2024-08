Minneapolis. El campocorto estelar de los Twins de Minnesota, Carlos Correa, quien no ha jugado desde el 12 de julio debido a una fasciitis plantar en el pie derecho, fue visto trotando el sábado en el campo antes del encuentro ante los White Sox de Chicago y aseguró que está cada vez más cerca de regresar.

El sábado habló con la prensa y dio una actualización de su lesión que llevó a que ingresara a la lista de lesionados a mediados de julio.

“Me sentí mucho mejor que hace tres años. Pude tomar algunos rodados por primera vez”, indicó el pelotero boricua. “Ya estoy realizando toda mi rutina en la caja de batea, con máquina y todo. Es sólo cuestión de poder trotar”.

Correa comentó que tiene un calendario en mente para su retorno, pero no quiso dar detalles. Reconoció que necesita unos días más para ver cómo avanza la lesión y que seguramente necesitará unos juegos de asignación de rehabilitación.

“Estoy aquí para volver al campo y a veces me tengo que contener por que como me siento ahora es como jugué el año pasado”, indicó Correa, quien jugó con un problema similar en el pie izquierdo el año pasado. “El problema es que no sólo quiero estar en el campo, un cuerpo sólo bateando y no producir para el equipo. Cuando vuelva quiero poder jugar con toda mi capacidad”.

Antes de lesionarse, Correa estaba bateando un promedio de .308, con .896 OPS para su mejor marca en siete años. Tiene 13 jonrones, 47 empujadas y 51 anotaciones en 75 encuentros. Antes de la campaña 2023 firmó un acuerdo de seis años con los Mellizos.

Correa fue elegido al Juego de Estrellas de este año, la tercera selección de su carrera, pero no pudo jugar por la lesión.