La Correa Family Foundation presentó hoy Día de los Padres su nueva campaña en busca de aliados para ayudar a llevar a ayudas a los necesitados, en especial a familias que tengan a niños padeciendo de cáncer infantil. Bajo el lema ‘Let’s Go', el vídeo es también un homenaje al padre del pelotero de las Grandes Ligas, Carlos Correa, y una producción dedicada también a la memoria de Jalen García, un jovenicto de 17 años que era paciente de cáncer e impactó las vidas de Correa y su esposa Daniella Rodríguez.

En el conmovedor video, Carlos honra a su padre y reconoce que sin su apoyo incondicional, valores, y sacrificios no hubiera logrado cumplir su sueño de jugar en las Grandes Ligas. El vídeo recuenta la norma en la vida de los Correa antes que Carlos llegara a ser profesional. Su padre era un trabajador de la construcción quien no dejaba que el cansancio de su ardua labor le moviera a no irse a entrenar a su hijo cada noche para que desarrollara su talento y lograra convertirse en pelotero profesional.

PUBLICIDAD

Igualmente, según informa un comunicado de prensa de la Correa Family Foundation, Carlos honra a los pacientes de cáncer infantil, quienes él considera le “han inspirado el amor de padre y enseñado a apreciar y valorar la vida aún más”.

El video es dedicado a la memoria de Jalen García, joven de 17 años y paciente de cáncer quien tocó la vida de Carlos y su esposa Daniela el pasado octubre de 2019. Carlos le dedicó de antemano el cuadrangular que le diera la victoria a Houston en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Un mes más tarde, Jalen perdió su batalla contra el cáncer y actualmente es considerado un héroe y símbolo de amor y esperanza para muchos.

Los interesados en conocer más de la obra que realiza la Correa Family Foundation, o sobre cómo puedan aportar, pueden visitar su página en www.correafamilyfoundation.org