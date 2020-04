Alivio y alegría es lo que dijo sentir el campocorto santaisabelino de los Astros de Houston, Carlos Correa, al enterarse de la decisión de Major League Baseball en torno a la investigación ligada al robo de señales en los Medias Rojas de Boston, en la que estuvo involucrado el dirigente puertorriqueño Alex Cora, su excoach en los Astros.

Correa, quien se mantiene aislado con su familia en Estados Unidos, conversó con Primera Hora sobre este y otros temas, como un posible regreso a juego de MLB y cómo se mantiene en forma dentro del encierro obligatorio provocado por la pandemia.

“Le tengo demasiado respeto a Alex. El me enseñó muchas cosas sobre el béisbol en el tiempo en que estuvo en Houston y me hizo mejor pelotero. De verdad que siempre estaré agradecido por toda la ayuda que me dio. Lo único que tengo por él es respeto”, dijo Correa en una conversación en video.

PUBLICIDAD

“Por eso estoy contento de que todo salió bien por él en Boston. Obviamente la suspensión fue por lo de los Astros, lo que pasó acá. Pero muy contento de que no sucedió nada en Boston porque el castigo hubiese sido mayor”, agregó.

Cora fue suspendido por un año por su participación en un esquema de robo de señales cuando fue coach del banco de A.J. Hinch en Houston en el 2017. La investigación de MLB no encontró evidencia de que hubiese un esquema similar en los Medias Rojas de Boston, a quienes dirigió en 2018 y 2019.

Le tengo demasiado respeto a Alex. El me enseñó muchas cosas sobre el béisbol en el tiempo en que estuvo en Houston y me hizo mejor pelotero. De verdad que siempre estaré agradecido por toda la ayuda que me dio. Lo único que tengo por él es respeto -Carlos Correa

Incluso, Correa vio con buenos ojos la idea de consierar a Cora como candidato a repetir como gerente general del equipo de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol y hasta de ser su dirigente.

El siore, mientras tanto, dijo que ha tenido que sobrevivir la cuarentena como millones de personas alrededor del mundo, aislándose de amistades y hasta de familiares, aunque en su caso se le ha hecho más fácil mantenerse entrenando pues en su casa tiene un lugar habilitado con su equipo médico y de gimnasio, y además tiene un ‘batting cage’ donde puede practicar.

Le pidió a los puertorriqueñosque se mantengan seguros y tranquilos.

"Obviamente estamos pasando por una pandemia que ha afectado a muchos. Esto no es un chiste. Es algo serio. Si hay que salir a trabajar, hay que hacerlo, pero tomando las precauciones necesarias. El que se pueda quedar en la casa que se quede. Y proteja a su familia. Hay muchos jóvenes que dicen que esto no lo va amatar ni le va a afectar, pero tenemos que dejar de ser egoístas y pensar en que a nuestros abuelos y a nuestros padres, sí les podría afectar”, manifestó.