Houston. Un verdadero líder se conoce en las buenas y en las malas, porque sabe manejarse tanto en los momentos de gloria como también cuando las cosas no marchan tan bien.

Eso es precisamente lo que la afición de Houston reconoce del campocorto puertorriqueño de los Astros, Carlos Correa, y una de tantas cosas que echarían de menos si en efecto el 2021 resulta su último año en la organización con la que debutó en 2015 en Grandes Ligas.

Correa, quien hizo historia entre los puertorriqueños como el primero, y único hasta ahora, que es escogido en el turno inicial de un sorteo de novatos en las Mayores, cuando los Astros lo reclamaron abriendo el draft de 2012, está completando su séptima temporada. Por lo tanto, una vez concluya es elegible para entrar en la agencia libre.

La gerencia hizo tibios intentos por retenerlo con una oferta de extensión de contrato antes del inicio de esta campaña, pero el jugador lo consideró lejos de su valor. Además indicó en la primavera que si no llegaba a un acuerdo con la gerencia antes del inicio de la temporada, no deseaba continuar negociando durante la campaña para enfocarse en el juego.

Correa es uno de los jugadores más queridos por la afición de los Astros, que coinciden en su interés de que el santaisabelino permanezca en Houston. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Eso hizo Correa y terminó la temporada regular con una de sus mejores demostraciones, al tiempo que por primera vez en varios años, estuvo libre de lesiones.

“Pues mucha tristeza, de verdad”, dijo Julio Díaz, un residente de Houston de ascendencia mexicana y fanático de los Astros, cuando este medio le preguntó cómo se sentía con la posibilidad de que esté viendo los últimos juegos del boricua en el uniforme de su equipo.

Díaz, junto a su hijo Anthony, caminaba por las afueras del Minute Maid Park luciendo una camiseta que evidenciaba cuál es su jugador favorito de los Astros. Díaz y su hijo Anthony llevaban puestas ‘jerseys’ de Carlos Correa con el número 1 al dorso y el apellido del jugador.

“Desde que llegó en el 2015 ha tenido mucho éxito aquí en Houston y no nada más con el equipo. En la ciudad también ha hecho mucho por nosotros. Es mucha tristeza saber que a lo mejor esta temporada es su última. Ojalá que no. Ojalá que Jim Crane suelte el dinero para que se quede aquí para toda su carrera”.

Deben ser muchos los que como Díaz piensan igual. Es que en los siete años que lleva Correa con los Astros, el equipo ha ido a la postemporada en seis de ellos, incluyendo los últimos cinco al hilo. Correa no ha sido el único responsable, pero ha comenzado a establecer un legado como uno de los mejores bateadores de la historia en juegos de playoffs, como lo demuestra el hecho de que empató y sobrepasó a Albert Pujols en carreras empujadas de por vida en octubre, con 55.

Díaz cree que si Houston gana la Serie Mundial, la gerencia tendría que repensar seriamente si va a dejar escapar a Correa y preferir que las oportunidades de volver a ganar en años subsiguientes se desvanezcan.

“Oh, sí. Claro que sí. Ganar la Serie Mundial es el sueño de todos. Hasta del dueño (de los Astros) Jim Crane. Y ojalá que se anime y que le dé un contrato bueno, porque se lo merece. No solo por lo que ha hecho en temporada regular, sino en el ‘postseason’. ¿Qué se puede decir de lo que hace Correa en la ‘postseason? Es un monstruo”, dijo Díaz previo al partido del viernes en que el boricua encaminó al triunfo a los Astros con un cuadrangular solitario en la séptima entrada que quebró un empate 3-3. “Como dijo James Click (gerente general de los Astros), Correa en ‘postseason’, o en October en español, significa Correa. Esperamos que se quede aquí toda su carrera”.

Corey Mullarkey piensa de igual modo. Si los Astros vencen a los Red Sox de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y pasan y ganan el Clásico de Otoño, sencillamente la gerencia no tendrá alternativas.

“Creo que los Astros tienen que pagar todo el dinero que puedan para mantenerlo. Es la mejor pieza para ellos. Si salen de él van a tener un montón de fanáticos molestos. Si no lo hacen (invertir en retenerlo) no será nada inteligente. Estarían perdiendo a alguien grandioso. Pero estoy bien esperanzado de que lo van a retener”, agregó Mullarkey.

Díaz alabó a Correa porque ha demostrado su liderato tanto para que el equipo se mantenga siendo ganador, pero también cuando explotó el escándalo por el robo ilegal de señales de los Astros.

“Toda la ciudad, todos los fanáticos de Houston están detrás de Carlos Correa y de todos los que juegan para los Astros. Lo que me ha gustado mucho de Correa en esta situación es que desde el primer día que salió todo esto, Carlos estuvo en frente de todos los medios. No nada más para (defensa de) los Astros, sino para toda la ciudad de Houston y para todos los fanáticos. Para mí es de mucho orgullo tener un líder así que siempre tiene a la ciudad en su espalda, al equipo en su espalda”, agregó Díaz.

Evidentemente las palabras del propio Correa previo al inicio de la Serie de Campeonato aquí en Houston, tienen eco en la afición.

“Me han demostrado apoyo incondicional y donde quiera que voy me dicen que me quede, y donde quiera que voy siempre me han mostrado su apoyo”, dijo Correa refiriéndose a los aficionados de los Astros.

Pero el apoyo al campocorto de 27 años cubre ‘todas las bases’, pues lo encuentra también dentro del terreno de juego en sus compañeros.

“En eso es que se compone un líder. Da la cara cuando las cosas están mal y da la cara cuando están buenas. Es fácil para todo el mundo hablar cuando las cosas están bien. Lo que hizo él es espectacular. Demostró el tipo de pelotero que es, el tipo de persona que es, y el tipo de compañero que es”, destacó el receptor Martín “Machete” Maldonado.

“Recibió todos los golpes (de la opinión pública) por el equipo y eso dice un montón de él”, concluyó el aficionado de los Astros, Mullarkey.