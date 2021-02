Miles de familias en Houston, Texas, resultaron afectadas severamente tras la catastrófica tormenta invernal que dejó a gran parte de la ciudad sin los servicios esenciales y que ha cobrado la vida de unas 70 personas.

La emergencia movilizó a varias organizaciones sin fines de lucro, entre estas, Correa Family Foundation del campocorto santaisabelino Carlos Correa quien unió esfuerzos con su compañero de equipo en los Astros de Houston, el venezolano José Altuve, al aportar en conjunto $50,000 para aliviar la crisis humanitaria mediante la repartición de comidas saludables y agua.

“Ha sido extremadamente triste presenciar cómo nuestra ciudad de Houston sufre por la falta de comida y agua, y ver tantas familias con niños padeciendo de hambre y frío. José y yo consideramos que este esfuerzo conjunto es una humilde manera de expresar nuestro compromiso y gratitud a la comunidad que significa tanto para nosotros. Deseamos igualmente inspirar a muchos otros y juntos poder aliviar parte del sufrimiento causado por este desastre natural”, expresó Correa en declaraciones escritas.

De acuerdo con el presidente de la organización, el oncólogo Ricardo Flores, la histórica nevada agravó las condiciones de vida de muchas familias que, al no tener calefacción, se refugiaron en sus respectivos automóviles para huir de las gélidas temperaturas, provocando el envenenamiento por monóxido de carbono.

“Lo que mucha gente no sabe aparte no solamente el frío, la nieve y todo, pero el problema más grande es que Houston no estaba preparado para este tipo de clima y literalmente nos acostamos el domingo esperando a que iba a ponerse un poco frio y nieve, pero cuando todo el mundo se levantó había varias pulgadas de nieve, no había comunicación, no había celular, no había internet, la mayoría de la gente no tenía luz y mucha gente no tenía agua”, expuso Flores quien es el director clínico del Texas Children Cancer Center en Woodlands.

“En mi caso no podía llegar al hospital tampoco y realmente cuando pude llegar comenzaron a llegar todas las emergencias. Ha habido más de 600 casos de envenenamiento por monóxido de carbono porque aquí no están preparados y no utilizan bien los carros o los hornos para calentar y buscando otras formas para calentarse y se envenenan con monóxido de carbono y ha habido muchas muertes, cerca de 60 por hipotermia y envenenamiento… un niño de ocho años murió congelado”, lamentó.

Tan pronto recuperaron los servicios esenciales, estos filántropos se activaron para ayudar a las comunidades pobres a donde muchos viven en casas móviles, los cuales carecen de comida, agua y electricidad.

“Nosotros estamos llegando a esas comunidades y creando campañas para poderlos ayudar. Por eso creamos una campaña para recaudar fondos y nos unimos a otras fundaciones sin fines de lucro porque tienen conexiones con los supermercados y restaurantes y por cada $2 que estamos recibiendo de donación, se puede llevar una comida directamente a la casa de los niños y las familias que necesitan”, reveló.

“Hoy (ayer sábado) Carlos anunció junto a José Altuve de los Astros que hicieron una donación para 25,000 comidas y así la comunidad nos ha ayudado, llevamos casi $60,000 que hemos recaudado y Carlos tuvo que viajar al Spring Training en Florida, pero sus padres y su esposa (Daniella) se quedaron aquí y están entregando las comidas, yendo directamente a las comunidades que necesitan llevando comida y agua”, sostuvo.

Dijo que a la iniciativa se agregaron otras organizaciones tales como el Kid’s Meals Inc y la National Association Christian Churches (NACC) Disaster Services, que colaboran en la entrega de alimentos tanto a las familias como a policías y funcionarios públicos que trabajan en la emergencia.

“Básicamente estamos entregando comida todos los días que es la necesidad más inmediata, especialmente agua porque en gran parte de Houston no hay agua, ni siquiera en los hospitales que hay muy poca presión. Luego nos vamos a enfocar en recaudar fondos para poder restaurar las casas porque muchas de las casas se perdieron, a donde explotaron las tuberías se perdieron esas casas y ahora mismo hay mucha gente que se va a quedar sin hogar”, adelantó el galeno.

“Ahora es que empezamos a ver otros problemas que van a ser más permanentes y van a necesitar ayuda a largo plazo”, señaló.

Mientras tanto, exhortó a la ciudadanía para que se una en esta misión al reiterar que por cada $2 que reciban se entregará comida caliente en casa de una familia necesitada.

“Realmente cualquier ayuda monetaria hará una gran diferencia porque por cada $2 que nos aporten, gracias a las conexiones que tenemos, eso equivale a una comida que llega a la casa de una familia necesitada y ahora mismo se están entregando 6,400 comidas específicamente a niños y obviamente a adultos se están entregando muchísimas más”, subrayó.

Para aportar puede acceder a: correafamilyfoundation.org y las redes sociales de Carlos y Danilla Correa.