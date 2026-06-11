Las Vegas. El boricua Carlos Cortés y Lawrence Butler conectaron jonrones imponentes en la séptima entrada para impulsar a los Athletics a una victoria por 4-3 sobre los Brewers de Milwaukee la noche del miércoles y ganar la serie.

Los A’s se llevaron dos de tres en Las Vegas Ballpark, sede de su filial de Triple-A. Están jugando esta semana ante sus futuros aficionados, ya que está previsto que un estadio abra en el Strip en 2028.

Los Athletics ya habían establecido el récord de la franquicia para una serie de tres juegos con 12 jonrones antes de este partido y luego sumaron tres más. Entre ellos estuvo uno de Alika Williams, quien conectó el primer cuadrangular de su carrera con un batazo solitario en la sexta.

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Luego, en la séptima, Cortes pegó un vuelacercas solitario de 461 pies hacia el jardín entre derecho y central y Butler lo siguió dos bateadores después con un jonrón de dos carreras que recorrió 463 pies hacia el jardín central. Ambos llegaron ante Chad Patrick (3-3).

Cinco relevistas de los A’s blanquearon a los Brewers en las últimas cinco entradas, con Scott Barlow (2-0) acreditándose la victoria y el dominicano Elvis Alvarado logrando su primer salvamento.

El abridor de Milwaukee, Brandon Sproat, permitió cuatro hits y una carrera en seis entradas y salió con ventaja de 3-1.

El dominicano Gary Sánchez conectó un jonrón solitario de 466 pies en la segunda entrada por los Brewers. El venezolano Jackson Chourio también se voló la barda para una ventaja de 3-0.

La racha de jonrones de tres juegos de Nick Kurtz, de los Athletics, llegó a su fin, pero Zack Gelof extendió su racha de hits a 15 partidos.