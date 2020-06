Aquella frase de “negro parejero” que isla adentro se ha utilizado despectivamente por décadas, aunque algunos no la hayan escuchado, siempre tuvo un significado distinto para el expelotero Carlos Delgado y su familia, y él la escuchó bastantes veces.

Y es que el padre del retirado toletero aguadillano, Carlos ‘Cao’ Delgado Lasalle, respetado por sus aportaciones al béisbol puertorriqueño y por sus fuertes valores y convicciones, utilizó el momento que vive el mundo por la indignación por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos para exponer en el medio digital ‘El Post Antillano’ su interpretación de la frase y lo que para él representa ser un “negro parejero”.

Su hijo, el expelotero de las Grandes Ligas, compartió el artículo y conversó con Primera Hora sobre su visión del momento, las protestas que llevó a cabo en su momento de jugador y que le costaron críticas, y de la importancia del momento que se vive en la lucha por los derechos de los negros.

“Pienso que es un artículo muy apropiado y acertado, con un mensaje muy importante. Para nada me sorprende porque en mi casa nosotros crecimos con ese deseo de sobresalir, y esa enseñanza de que nadie nos dijera que éramos menos que nadie por ser negros, y que nadie dictara como tu veías las cosas ni lo que era importante para ti. Creo que eso encapsula el mensaje. Quizá mucha gente no había escuchado la palabra parejero antes, pero en mi casa se escuchaba bastante”, recordó el exinicialista.

“Lo importante es el mensaje, y lo conversaba con mi padre. El significado que él le da a la palabra. Parejero es estar bien. Es que tienes tu autoestima alta, que andas con tu frente en alto, que llevas tu ‘flow’. No es que nadie te diga que eres parejero porque eres acomplejado o creído”, agregó.

Cree los deportistas pueden impactar vidas

Delgado, quien mucho antes del marginado jugador de la NFL, Colin Kaepernick, atrajo críticas por quedarse en el banco durante el intermedio de la séptima entrada durante la interpretación del God Bless America a modo de protesta primero por la situación de la Marina en Vieques y luego por las guerras en Irak y Afganistán, cree que las figuras que tienen la plataforma del deporte y creen firmemente en algo, lo deben hacer “con el debido respeto que merecen todos los que están a tu alrededor”.

“En el caso de Colin Kaepernick, por mucho tiempo él llevó su protesta en contra del racismo, en contra del abuso y la brutalidad policiaca, y quizás de algún modo, ahora más que nunca se valida su posición.

“En mi caso era por la lucha entre la invasión de la Marina de Estados Unidos a la isla de Vieques y luego lo de la guerra de Irak con lo del God Bless America y como digo, porque tu hagas un deporte o porque seas una figura artística o lo que sea, yo pienso que no dejas de ser un ciudadano de este mundo y debes utilizar esa plataforma siempre y cuando sea para preferiblemente llevar un mensaje de unión, de equidad, un mensaje de no a la violencia y al racismo, no al clasismo”, expresó.

Delgado dijo que en su caso, no necesariamente piensa en si la gente con el pasar del tiempo finalmente le da la razón o no, o si comprenden por qué lo hacía. Pero afirmó que si de alguna manera pudo afectar positivamente el pensamiento de otra persona, “pues que para bien sea”.

“Y esa es la idea. Usar tu libertad de expresión, denunciar lo que tú entiendes que está mal. En el caso de Kaepernick no lo conozco (personalmente), pero lo veía en los juegos de football los domingos. Leí sobre él. Ante los ojos míos si tiene una razón válida, denunciando el racismo y el abuso policiaco contra los negros. Tenía razones fundadas para hacerlo y ahora más que nunca se valida porque ahora con la tecnología los vídeos han estado ahí, a veces demasiado gráficos”, continuó.

Pero más allá de que Kaepernick haya tenido la razón o no, Delgado entiende que lo que hizo, arrodillarse durante la interpretación del himno estadounidense durante los partidos, lo que le valió su salida de la NFL, abrió puertas para que personas que se sentían temerosas se abrieran a realizar expresiones como las que se han visto en semanas recientes.

“Y es complicado. Por ejemplo, el racismo es una cuestión que culturalmente lleva muchos años. Es una cuestión sistémica. A veces la gente ni siquiera se da cuenta porque por años y años ha estado así. Pero ha habido gente importante que ha hablado y ha levantado su voz, ha hecho a la gente entender y hasta cierto punto cambiar de parecer”, explicó.

En Puerto Rico todavía existe el racismo

Y aunque haya quien afirme que en Puerto Rico no existe eso del racismo, quienes lo han sufrido o lo han sentido en carne propia, como Delgado, pueden dar fe de que existe.

“En Estados Unidos es más fuerte, pero en Puerto Rico obviamente tú lo ves. Yo lo he sentido. A veces te pones unos pantalones cortos y una T-shirt y entras a un sitio y a veces no te quieren atender. Pero de momento estás bien vestido y te dicen ‘señor Delgado, ¿cómo lo atiendo?’. El racismo y el clasismo lamentablemente se ve en Puerto Rico aún más de lo que uno quisiera. Pero pienso que en Estados Unidos es más marcado con los latinos y afroamericanos”, afirmó.

En cuanto a las protestas, que han trascendido las fronteras estadounidenses y se han trasladado a otras partes del globo, al parecer se extenderán durante todo el verano dado a que ya hay convocada una marcha en conmemoración a Martin Luther King en agosto, Delgado no tiene problema alguno, siempre y cuando se hagan con el respeto debido. Entiende que es el momento idóneo.

“Un buen momento”

“Pienso que siempre es un buen momento cuando tienes un punto válido. Siempre es buen momento cuando tienes la oportunidad y la plataforma para llevar tu mensaje y creencia, obviamente con respeto, exigiendo los derechos de una población que ha sido marcada, marginada, asesinada por muchos años”, indicó.

“A mí me encantaría ver un cambio, y si son dos o tres meses de protesta no tengo ningún problema con eso. Habiendo dicho eso, estoy siempre a favor de una protesta de altura, con respeto, pacífica. Y pienso que el apoyo ha sido grande, pero esto va a tomar mucho tiempo. Va a tomar tiempo en lo que se cambian las políticas públicas, en lo que cambia la manera de pensar de la gente. Pero mientras más se tarda uno en empezar algo, más se tarda en terminarlo”, finalizó Delgado.