Los gestos a favor de las minorías y en contra de los abusos policiacos en Estados Unidos acapararon la atención en los primeros días de partidos de Major League Baseball (MLB).

Los peloteros han utilizado las distintas plataformas para unirse al coro de voces que desean transformaciones radicales por las injusticias sociales y aquellos actos que podrían rayar en el racismo, especialmente contra la comunidad afroamericana. Colocar una rodilla en el suelo, levantar el puño durante la entonación del himno estadounidense o proyectar un mensaje en una camiseta son algunas de las maneras de dejar sentir.

Durante las postrimerías de su carrera en MLB, Carlos Delgado hizo lo propio, aunque por razones distintas. No favorecía las intervenciones militares de Estados Unidos y su manera de expresarlo fue no estar presente en el dugout mientras sonaban el “God Bless America” en los estadios.

PUBLICIDAD

Esa decisión no le ganó adeptos. De hecho, se especula fue una de las razones por la que Delgado recibió solamente un 3.8% de votos en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama de Béisbol.

Pero con el pasar de los años, el gesto ha tomado otra vida con el resurgimiento de las luchas por lograr una igualdad social a raíz del trágico fallecimiento de George Floyd a manos de la policía.

“Hago las cosas porque pienso que están bien. No esto buscando que me reivindiquen no nada por el estilo. Que ha habido unos movimientos y los atletas han sido un poco más vocales es importante. No me gustaría estar exhortando ni predicando lo que la gente debe hacer, pero sí apoyo a atletas que sí toman posturas porque están en plataformas que pueden alcanzar a muchas personas y utilizarlas para causas justas”, compartió Delgado.

“Al final día, es un mensaje de justicia, equidad, paz, solidaridad y así lo veo. Cuando uno denuncia que la Marina en Vieques está haciendo muchísimo daño, cuando se denuncia que hay una politización en un deporte para justificar una guerra o cuando se denuncia que hay abuso policiaco, racismo, es una realidad. Hay que apoyar las causas para crear una mejor sociedad y es lo que trato de enseñarle a mis hijos”, agregó.

Delgado fue una de tantas reconocidas figuras tanto del ámbito artístico como deportivo que dijeron presente en las actividades multitudinarias que estremecieron la fibra del pueblo puertorriqueño durante el verano de 2019.

PUBLICIDAD

“¿Cómo podemos tener una sociedad más justa, una sociedad más equitativa? ¿Cómo podemos seguir promoviendo el respeto hacia las mujeres a las diferentes comunidades, razas y religiones? Pienso que esas deben ser las metas y así lo veo. Por ello hago lo que hago sin buscar aliados. Si en el momento se valida, uno se sentirá mejor, pero sí entiendo que hay lo momentos para tomar unas decisiones con respeto a los demás”, dijo.