El Estadio Perucho Cepeda de Cataño será escenario el sábado del Juego de Estrellas 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, en una jornada que reunirá a figuras del presente y del pasado del béisbol puertorriqueño.

Será la primera vez que Cataño recibirá este evento, en una celebración que convertirá al municipio en epicentro del béisbol federativo durante todo un día de actividades.

El evento es presentado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Cataño y la franquicia de los Lancheros, y contará con la participación de 50 exjugadores de la Doble A, así como de los 70 peloteros más destacados de la temporada 2026.

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“El Juego de Estrellas le da la oportunidad al fanático de ver a los jugadores que se han destacado durante esta temporada y además, como antesala presentaremos por quinta ocasión un juego con peloteros retirados de nuestro béisbol”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la FBPR, José Quiles.

La agenda comenzará a la 1:00 p.m. con el tradicional Juego Leyendas de Nuestro Béisbol, que tendrá como dirigentes a los exjugadores del Equipo Nacional Efraín “Cano” García y Carlos Roberto Lugo.

Más adelante, a las 4:00 p.m., se celebrará el retiro de números de los exjugadores Andrés Castro Cedeño, José “Bolsi” Guadalupe, Efraín “Pinpín” Barbosa Matías y Pedro “Somber” Marrero Narváez, en una actividad organizada por los Lancheros y el Municipio Autónomo de Cataño.

A las 5:00 p.m. se llevarán a cabo las competencias prejuego, con los eventos de tiro a segunda base y cuadrangulares, mientras que a las 6:30 p.m. serán los actos protocolares.

Durante esa ceremonia será dedicada la actividad a Guillermo Montañez, exjugador de los Lancheros, del Equipo Nacional y de las Grandes Ligas. Además, recibirán reconocimientos especiales el lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, por sus 90 victorias, y José Vélez, lanzador de los Lancheros de Cataño, quien logró un no hit-no run esta temporada.

El plato fuerte de la jornada comenzará a las 7:00 p.m. con el encuentro entre los equipos Atlántico y Caribe, que será transmitido por WIPR Canal 6.

Los dirigentes Juan Medina, de los Patrulleros de San Sebastián, y Roberto López, de los Artesanos de Las Piedras, estarán al frente de las novenas del Juego de Estrellas.

El equipo Caribe estará integrado por los mejores jugadores de las secciones Sur, Sureste, Central y Este. Por su parte, el equipo Atlántico reunirá a los más destacados de las secciones Noroeste, Norte, Suroeste y Metro.