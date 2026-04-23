El estelar lanzador Jean Félix Ortega alcanzó este miércoles la victoria número 94 de su carrera y llevó a los Cariduros de Fajardo a la postemporada 2026 al imponerse 6-2 sobre los Artesanos de Las Piedras, en la continuación de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Con el triunfo, los Cariduros frenaron una racha de 10 victorias de los Artesanos, líderes de la sección Este con marca de 11-2, seguidos por Fajardo con 11-6.

Ortega trabajó seis entradas, permitió dos carreras y siete imparables, con dos ponches, para mejorar su récord a 5-0 esta temporada. En relevo lanzaron Jahir Pérez, Jean Rosario y Efraín Nieves, todos sin permitir anotaciones.

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En el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande aseguraron su boleto a la postemporada al vencer 7-2 a los Cardenales de Lajas, respaldados por 4.1 entradas en cero de Jesús Ramos y cinco carreras impulsadas de Christopher Toro, quien conectó dos cuadrangulares.

En la Central, los Próceres de Barranquitas evitaron la eliminación con triunfo 8-5 sobre los Bravos de Cidra en 10 entradas, con cuadrangulares de Edgar Rodríguez, Luis Jiménez y Alejandro Rodríguez. Barranquitas completó su fase regular con récord de 8-12, pero dependerá de los resultados restantes de Cidra y los Polluelos de Aibonito para conocer su destino.

En el Sureste, los Leones de Patillas ganaron dramáticamente 9-8 en la décima entrada con hit de oro de Rafael Sánchez, que dejó en el terreno a los Jueyeros de Maunabo. El juego era dominado 8-3 por Maunabo, pero Patillas fabricó seis carreras en la parte baja del décimo episodio para completar la remontada.

En el Sur, los Brujos de Guayama se colocaron a las puertas de la clasificación a la postemporada al derrotar 5-4 a los Peces Voladores de Salinas con cinco entradas de Christian Rosa y cuadrangular de Edison Mora.

Mientras, los Poetas de Juana Díaz vencieron 6-3 a los Cachorros de Ponce con dos carreras impulsadas de Adner Mercado y dos anotadas de Jandiel Feliciano.

En los cruces entre las secciones Norte y Metro, Javier Schelmetty lanzó juego completo para guiar a los Montañeses de Utuado a su cuarta victoria consecutiva, 5-2 sobre el Melao Melao de Vega Baja. Además, los Tigres de Hatillo sumaron su quinto triunfo al hilo al blanquear 1-0 a los Lancheros de Cataño con combinación monticular de Erick Sepúlveda, Jonathan Pacheco, Jensen Erazo y Jaime Ayende.

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Los Tigres necesitan apenas una victoria más para asegurar su clasificación a la postemporada.

En otro resultado, los Industriales de Barceloneta derrotaron 6-5 a los Maceteros de Vega Alta con tres carreras impulsadas de Joshuan Sandoval.

San Sebastián repite en el liderato

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián remontaron con cuatro carreras en la séptima entrada y tres en la octava para vencer 8-5 a los Tiburones de Aguadilla. Con ese resultado, el equipo del Pepino aseguró el primer lugar de su sección por segundo año consecutivo.

San Sebastián ostenta actualmente la mejor marca de todo Puerto Rico con 15-1.

Por su parte, los Fundadores de Añasco derrotaron 4-3 a los Libertadores de Hormigueros con hit decisivo de Jeremy Rivera en la parte baja del décimo episodio. Además, los eliminados Navegantes de Aguada dejaron atrás una cadena de ocho derrotas al vencer 8-1, en juego interseccional, a los Cafeteros de Yauco, con cuatro entradas del relevista Alejandro González y cuatro carreras impulsadas de Abimael López.