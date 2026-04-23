Nueva York. Apenas los Mets de Nueva York recuperaban a una de sus estrellas, otra volvía a caer con una lesión similar.

Francisco Lindor fue sacado el miércoles en la noche del juego ante los Mellizos de Minnesota por rigidez en la pantorrilla izquierda, apenas horas después de que su compañero Juan Soto saliera de la lista de lesionados. El campocorto ambidiestro se someterá a una resonancia magnética el jueves, lo que vuelve a poner en incertidumbre la parte alta de la alineación de Nueva York.

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Francisco Lindor has been pulled from tonight's game after grimacing rounding third on Francisco Alvarez's RBI double pic.twitter.com/wi7PGalANx — SNY (@SNYtv) April 23, 2026

“Aquí vamos de nuevo,” dijo el dirigente Carlos Mendoza.

Nueva York (8-16) rompió su racha de 12 derrotas consecutivas con una victoria 3-2 sobre Minnesota, pero el triunfo podría haber tenido un costo.

“Tenemos que esperar a ver con qué nos estamos enfrentando”, dijo Mendoza.

Lindor tuvo dificultades al correr las bases mientras anotaba desde la primera base en un doble de Francisco Álvarez hacia el hueco del right-center en la cuarta entrada. Hizo una mueca al doblar la tercera base y se detuvo brevemente sentado en el suelo tras vencer el tiro de relevo con un deslizamiento de pies por delante.

Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, conecta un sencillo impulsador de carrera durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Mellizos de Minnesota el 22 de abril de 2026 en Nueva York. ( The Associated Press )

“Supe de inmediato cuando iba doblando la tercera base que algo no estaba bien. Así que vamos a ver qué tenemos”, dijo Mendoza. “Enseguida anotó y se le veía la cara. Desde el dugout supe que algo no estaba bien”.

Lindor se dirigió al túnel del dugout acompañado por un trainer atlético y fue sustituido por Brett Baty, quien entró a la tercera base en la quinta entrada. Bo Bichette pasó de la tercera base al campo corto.

Bateando de cuarto en el orden, Lindor impulsó una carrera con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la primera entrada. Momentos antes, realizó una gran atrapada en salto en el campo corto para el segundo out del juego.

Juan Soto, de los Mets de Nueva York, reacciona tras conectar un elevado de out durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Mellizos de Minnesota el 22 de abril de 2026 en Nueva York. ( The Associated Press )

Soto fue activado de la lista de lesionados de 10 días más temprano ese mismo día. El jardinero de poder había estado fuera desde que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha al correr de primera a tercera el 3 de abril en San Francisco.

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“Recibimos buenas noticias, relativamente buenas con Soto, y aun así fueron tres semanas”, dijo Mendoza. “Así que vamos a ver con qué nos estamos enfrentando”.

Luego de un inicio lento en la temporada, Lindor comenzaba a repuntar. Conectó un jonrón de tres carreras el martes en la noche y batea para .226 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

“No podemos estar aquí poniendo excusas. Todo forma parte de esto. Perdimos a Soto y la pasamos difícil”, dijo Mendoza. “Otro jugador muy bueno, y tenemos que resolverlo”.