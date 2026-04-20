Chicago. Las derrotas se acumulan para los Mets de Nueva York, y el boricua Francisco Lindor cree que las críticas en torno al equipo están a punto de volverse muy fuertes.

Ya hay bastante ruido.

Nueva York sufrió su 11.ª derrota consecutiva cuando el cerrador Devin Williams desperdició una ventaja en la novena entrada en una derrota 2-1 ante los Cubs de Chicago en 10 innings el domingo. Es la peor racha del club desde que perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004.

“Tenemos que mantenernos unidos, concentrarnos en lo nuestro y pelear”, manifestó Lindor.

PUBLICIDAD

Nico Hoerner drives in the winning @Cubs run in extras! pic.twitter.com/IyfJ3Rns7r — MLB (@MLB) April 19, 2026

Encabezados por Lindor y el dominicano Juan Soto, los Mets comenzaron la temporada con aspiraciones de Serie Mundial. Tenían una nómina del día inaugural de 352.2 millones de dólares, la más alta de las Grandes Ligas.

Soto se distendió la pantorrilla derecha durante una victoria 10-3 en San Francisco el 3 de abril, el inicio de una racha de cuatro triunfos que llevó a Nueva York a marca de 7-4.

Eso parece haber ocurrido hace muchísimo.

Los Mets han sido superados 62-19 durante su racha de derrotas. Batean para .145 con corredores en posición de anotar en este tramo, después de irse de 9-0 en esas situaciones en el último juego de la serie contra los Cachorros.

“No conectamos muchas pelotas con fuerza hoy. Así que sí, tenemos que tener mejores turnos al bate, sin duda”, comentó el mánager Carlos Mendoza.

Nico Hoerner calls game at Wrigley Field 😤 pic.twitter.com/oaaGbDFCsN — MLB (@MLB) April 19, 2026

Los Mets se convirtieron en el primer equipo en perder 11 o más juegos seguidos en abril desde los Rojos de Cincinnati de 2022. La última racha de 12 derrotas consecutivas de la franquicia fue en agosto de 2002.

Solo cuatro equipos han llegado a la postemporada después de atravesar una racha de derrotas de dos dígitos, incluidos los Guardianes de Cleveland el año pasado y los Dodgers de Los Ángeles en 2017.

“Creo que se va acumulando a medida que sigues perdiendo, pero nos toca a nosotros detenerlo y encaminarnos en la dirección correcta”, señaló el lanzador de los Mets David Peterson.

La mayor parte del ruido que mencionó Lindor probablemente se centrará en Mendoza, contratado en noviembre de 2023. Pero el presidente de operaciones de béisbol David Stearns respaldó a Mendoza el viernes, y Lindor ofreció una defensa enérgica de su mánager tras la derrota del domingo.

PUBLICIDAD

“Mendy es nuestro hombre. Es nuestro líder. Tiene el control y ha hecho un trabajo tremendo. Simplemente no hemos ejecutado. Sería injusto cargarle todo a él porque, al final del día, ha puesto el barco en la dirección correcta. Los que estamos remando, tenemos que remar y ejecutar”, dijo el campocorto All-Star.

Incluso con las dificultades del equipo en el plato, Nueva York estaba en posición de rescatar el último juego de su gira de seis partidos.

Los Mets ganaban 1-0 antes de que Williams permitiera el doble del empate del bateador emergente Michael Conforto en la novena. Craig Kimbrel cargó con la derrota cuando Nico Hoerner impulsó a Pete Crow-Armstrong con un elevado de sacrificio en la décima.

Williams, de 31 años, firmó un contrato de 51 millones de dólares por tres años con los Mets en la agencia libre.

“Estoy realmente, realmente decepcionado. Me dieron la ventaja. Es mi trabajo mantenerla, y cometí un error. Nos costó el juego hoy”, expresó Williams.

Los Mets descansan el lunes antes de iniciar una estadía en casa de nueve juegos el martes por la noche contra los Mellizos de Minnesota. Se espera que Soto regrese en algún momento durante la serie en casa, pero Lindor y compañía saben que el toletero solo puede ayudar hasta cierto punto.

“Va a alargar nuestra alineación, pero incluso cuando vuelva, igual tenemos que hacerlo. Sería injusto echarle todo a él. Como equipo, tenemos que unirnos y ejecutar”, afirmó Lindor.