Nueva York. Mark Vientos conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada y los Mets de Nueva York pusieron fin a su racha de 12 derrotas consecutivas el miércoles por la noche, al vencer a los Minnesota Twins 3-2 después de recuperar a una superestrella solo para ver a otra salir por una lesión similar.

Juan Soto se fue de 1-3 con un sencillo y una base por bolas en su regreso tras una distensión en la pantorrilla derecha, pero el campocorto Francisco Lindor fue retirado por molestias en la pantorrilla izquierda después de correr las bases con dificultad mientras anotaba desde primera con el doble de Francisco Álvarez que puso a los Mets arriba en el marcador en la cuarta entrada.

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Byron Buxton empató el partido 2-2 con un jonrón al inicio de la sexta entrada contra Clay Holmes, su segundo cuadrangular en dos noches.

Brett Baty, quien entró desde el banquillo para reemplazar a Lindor en la alineación, recibió su segunda base por bolas del partido con dos outs en la octava entrada contra Taylor Rogers (0-1). Álvarez consiguió una base por bolas tras nueve lanzamientos de Justin Topa antes de que Vientos conectara un sencillo productor al jardín derecho. Vientos había ignorado descaradamente una señal de alto al doblar la tercera base y fue fácilmente puesto out en el plato para el último out de la sexta entrada.

Luke Weaver (2-0) retiró a Luke Keaschall con las bases llenas para finalizar la parte alta de la octava entrada y ponchó a tres bateadores en una novena entrada de un solo hit para asegurar la primera victoria de Nueva York desde el 7 de abril en casa contra Arizona.

La racha de 12 derrotas consecutivas fue la más larga del equipo desde agosto de 2002.

Connor Prielipp, la principal promesa de pitcheo de los Twins, necesitó 82 lanzamientos para completar cuatro entradas en su debut en las Grandes Ligas. Pero el zurdo de 25 años exhibió un buen slider y limitó a la ofensiva de Nueva York, que atraviesa una mala racha, a dos carreras y cuatro hits, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Holmes permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas.

Lindor, bateando de cuarto en el orden, impulsó una carrera con un sencillo al cuadro con dos outs en la primera entrada, y el elevado de sacrificio de Victor Caratini empató el marcador en la cuarta.