Las Justas de Natación de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) arrancan este jueves con un panorama competitivo marcado por cambios en las plantillas de las universidades participantes.

La acción comenzará a las 11:00 a.m. en el complejo acuático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.

En la rama femenina, las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón buscarán recuperar el campeonato cedido en 2025 ante las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez.

En masculino, la Universidad Interamericana de Puerto Rico parte como favorita con sus Tigres, aunque los campeones defensores, los Delfines de la USC, aseguraron que darán batalla por el título.

El programa del primer día —de tres— incluye preliminares en 1,500 metros libre, 200 espalda, 100 mariposa, 50 pecho y 200 libre. Un total de 121 nadadores competirán en 18 series durante la sesión matutina, programada hasta la 1:07 p.m.

Las finales se disputarán desde las 6:00 p.m. La venta de boletos estará disponible en la piscina desde las 4:00 p.m. y en línea a través de Ticketera.