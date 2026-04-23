La Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) tendrá un nuevo equipo campeón luego de que el miércoles las Leonas de Ponce vencieran a las campeonas Criollas de Caguas en un séptimo y decisivo encuentro y aseguraran su pase a la final.

Las Leonas dominaron el choque, celebrado en el Coliseo Roger Mendoza, con marcadores de 25-22, 25-11 y 25-15.

La ofensiva ponceña estuvo liderada por Claire Chaussee con 18 puntos. Le siguió Sherridan Atkinson y Nataly García, ambas con 14 unidades y Abby Akey con 10.

Ponce vino de atrás en la serie semifinal y, con dos victorias consecutivas en el mínimo de parciales, completó la remontada para avanzar a la serie por el título, en la que se medirán a las Cangrejeras de Santurce.

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La serie pautada a un máximo de siete partidos inicia el viernes.

Por Caguas, ninguna jugadora alcanzó doble dígito. Temi Toma- Ailara fue la mejor con nueve puntos.

En las estadísticas colectivas, Ponce superó a Caguas 56-29 en ataques, 5-4 en bloqueos, 63-53 en defensas, 27-26 en pases y 13-6 en asistencias. Caguas dominó el renglón de servicios directos, 2-1.

A continuación el calendario de la serie final:

Viernes, 24 de abril, 8:12 p.m.

Juego #1: Coliseo Roberto Clemente

Sábado, 25 de abril, 8:00 p.m.

Juego #2: Auditorio Juan “Pachín” Vicéns

Lunes, 27 de abril, 8:12 p.m.

Juego #3: Coliseo Roberto Clemente

Miércoles, 29 de abril, 8:00 p.m.

Juego #4: Auditorio Juan “Pachín” Vicéns

Viernes, 1 de mayo, 8:12 p.m.

Juego #5: Coliseo Roberto Clemente- De ser necesario

Sábado, 2 de mayo, 8:00 p.m.

Juego #6: Auditorio Juan “Pachín” Vicéns- De ser necesario

Lunes, 4 de mayo, 8:12 p.m.

Juego #7: Cancha neutral- De ser necesario