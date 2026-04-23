La cuarta edición de la Copa Buzzer Beater de fútbol arranca este jueves en el Bayamón Soccer Complex con una jornada inaugural de 18 partidos.

El torneo que reunirá la cifra récord de 108 equipos de toda la isla, divididos en 70 en la rama masculina y 38 en la femenina, se pondrá en marcha a las 9:30 a.m.

“Todo listo. Creo que hay mucha expectativa y mucho entusiasmo con este evento. Vamos para el cuarto año y las instituciones lo están tomando en serio, y esa era la idea desde el primer momento que nosotros hicimos el torneo en el 2023, con la intención de aportar nuestro granito de arena al fútbol puertorriqueño. Y luego de transcurrido ese tiempo, vemos que lo estamos logrando”, expresó el presidente y fundador del Buzzer Beater, Bryan Eloy García, a Primera Hora .

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Después del día inaugural, el viernes se jugarán 26 partidos. Mientras que el sábado el torneo entrará en etapas decisivas con la definición de los clasificados al Sweet 16 en ambas categorías.

Las rondas preliminares se jugarán en el Bayamón Soccer Complex 1, que cuenta con tres canchas. Mientras que las fases -desde el Elite Eight en femenino y el Sweet 16 en masculino- se trasladarán al Bayamón Soccer Complex 2, sede de las finales en los últimos dos años.

García indicó que le causa “intriga” dicha edición debido al crecimiento del nivel competitivo de oncenos fuera del área metropolitana. Señaló a varios programas escolares que podrían dar de qué hablar en este año como Family Christian de Ponce, Southwestern Educational Society (SESO) de Mayagüez, Washburn School de Ponce, Guamaní Private School de Guayama, Colegio Nuestra Señora del Carmen de Hatillo y Escuela Superior Alfonso Casta Martínez de Maunabo.

“A mí me intriga mucho ver esos equipos participar y que puedan demostrar que también fuera de la área metropolitana se está jugando un buen fútbol”, manifestó el presidente de la plataforma del deporte escolar.

“Que sepan que hay que contar con ellos“, agregó.

Saint John’s School buscará defender el título en la rama masculina, mientras que el Colegio Notre Dame de Caguas hará lo propio en la categoría femenina.

“Estamos en la misma sintonía”

García también destacó el respaldo del Municipio de Bayamón como pieza clave en el desarrollo del evento. Estos fueron los encargados de realizar mejoras a la grama artificial del Bayamón Soccer Complex 2.

“Bayamón se conoce como la casa del fútbol y ellos se han esmerado, han dado la milla extra para para que el evento sea un éxito a tal punto que arreglaron la grama artificial del Complex 2″, dijo.

“Ellos saben la importancia de este evento para todos los jóvenes de Puerto Rico. Estamos en la misma sintonía, buscando que puedan tener una plataforma real de exposición, que los motive a estudiar día tras día y que a representar su escuela. Se está logrando ese cometido”, sentenció García.