Los Indios de Mayagüez extendieron el martes su buen momento al derrotar 111-102 a los Mets de Guaynabo, mientras que los Atléticos de San Germán salieron airosos como visitantes al imponerse 96-89 sobre los Criollos de Caguas en la jornada del Baloncesto Superior Nacional.

En Mayagüez, Sam Waardenburg encabezó la ofensiva de los Indios con 30 puntos y siete rebotes, guiando a su equipo a su tercera victoria consecutiva para nivelar su marca en 5-5. Tyrell Harrison aportó 24 unidades, Benito Santiago Jr. sumó 19 y Nathan Sobey repartió 16 asistencias.

Por los Mets, Devin Williams registró 21 puntos y 18 rebotes, mientras Ysmael Romero añadió 22 tantos y 10 capturas. Guaynabo vio caer su récord a 4-7.

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En Caguas, los Atléticos respondieron en la carretera con una sólida actuación colectiva para mejorar a 8-3. Nick Perkins lideró con 20 puntos, seguido por Montrezl Harrell con 19 y André Curbelo con 18.

Moses Brown comandó a los Criollos con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, mientras Travis Trice agregó 20 unidades y 12 asistencias. Caguas ahora tiene marca de 6-4.

La acción del BSN continúa el miércoles con un solo partido en calendario, cuando los Vaqueros de Bayamón visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.