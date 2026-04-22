Berlín. Victor Wembanyama tendrá la oportunidad de jugar el Copa del Mundo de la FIBA en casa en el 2031.

Francia recibió el miércoles los derechos para organizar el torneo masculino de 2031 por parte de la FIBA, el organismo rector del baloncesto, mientras que Japón será sede del Mundial Femenino de 2030.

“Japón y Francia son organizadores de élite de eventos de escala mundial, habiendo albergado los dos últimos Juegos Olímpicos de Verano, en 2020 y 2024 respectivamente”, declaró la FIBA.

Wembanyama fue una de las principales atracciones de los Juegos Olímpicos de París, donde la estrella de los San Antonio Spurs lideró a Francia a la medalla de plata, anotando 26 puntos en la final contra Estados Unidos.

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Las ciudades francesas de Lyon, Lille y París organizarán el torneo masculino del 29 de agosto al 14 de septiembre, y la fase final se jugará en la capital.

La FIBA ​​anunció que el torneo femenino de 2030 se celebrará del 26 de noviembre al 8 de diciembre en Tokio, la capital de Japón.

La selección femenina de Japón también obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Japón fue sede del Campeonato Mundial Masculino de 2006 y coorganizador en 2023. Francia organizará el torneo por primera vez.

La próxima Copa Mundial Femenina se celebrará en septiembre en Berlín, mientras que la Copa Mundial Masculina de 2027 tendrá lugar en Catar.