El boricua Eduardo Rivera recibió el martes la llamada a las Grandes Ligas tras ser ascendido por los Red Sox de Boston, según reportó el periodista Chris Cotillo, quien cubre la novena del dirigente puertorriqueño Alex Cora.

La noticia también fue confirmada por el propio lanzador, de 22 años, quien compartió en su historia de Instagram un video de una transmisión en vivo en el que, visiblemente emocionado, expresó: “Les tengo noticias, me acaban de subir para Grandes Ligas”.

Al momento, se desconoce si el vegalteño será utilizado como abridor o relevista en su debut en las Mayores.

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Rivera viene de una sólida actuación en Doble A con los Portland Sea Dogs, donde en sus únicas dos aperturas registró marca de 1-0 con una tacaña efectividad de 0.90 en 10 capítulos lanzados. Permitió apenas una carrera y ponchó a 16 bateadores.

El boricua había sido ascendido el martes al filial Triple A con los Worcester Red Sox, pero no llegó a lanzar. Su salida más reciente fue el pasado jueves frente a los Altoona Curve, cuando abanicó a nueve rivales en 5.2 episodios.

Rivera formó parte del grupo de 17 debutantes de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. En el torneo mundialista trabajó 6.2 entradas, permitió tres carreras y ponchó a nueve, cerrando el certamen con efectividad de 4.05.

El joven serpentinero vio acción en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los campeones Cangrejeros de Santurce. Aunque tuvo una participación limitada en la fase regular, brilló en la postemporada, especialmente en la semifinal ante los Criollos de Caguas.

En esa serie, Rivera ponchó a ocho bateadores en cinco entradas en blanco en su primera salida. Luego, repitió con nueve abanicados y apenas una carrera en ocho episodios.