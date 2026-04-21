La Selección Nacional de Baloncesto femenino enfrentará a los equipos de Australia, Bélgica y Turquía en el Grupo C de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino de la FIBA Alemania 2026, tras definirse este martes el sorteo del torneo, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre.

La escuadra boricua, ranqueada en la posición número 13 del globo, abrirá su participación frente a las australianas, terceras en el mundo. Su segundo compromiso será el día 6 ante las belgas, quintas en el ranking, y cerrará la etapa el 7 cuando se midan a Turquía, en el puesto número 16.

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En el Grupo A figuran Japón, España, Alemania y Malí. El Grupo B lo integran Hungría, Corea, Nigeria y Francia, mientras que el Grupo D reúne a Estados Unidos, República Checa, Italia y China.

Puerto Rico selló su pase a su tercer certamen mundialista el pasado marzo durante el torneo clasificatorio, que se disputó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El Equipo Nacional vio acción durante las pasadas dos ediciones de la Copa (2018 y 2022).