La Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) declaró el lunes con lugar la protesta presentada por las Criollas de Caguas contra las Leonas de Ponce tras incumplimientos con los requisitos reglamentarios relacionados a la entrega de contratos económicos de sus jugadoras.

Como resultado y debido a que Ponce continuó participando en la campaña sin haber cumplido con las normas, la LVSF impuso una multa total de $25,250 a las Leonas.

La cifra se desglosa en $750 por “contratos defectuosos” (15 jugadoras a $50 cada una) y $24,500 por incumplimiento prolongado, establecido a razón de $250 diarios durante 98 días desde la fecha límite para entregar los convenios juramentados hasta la entrega de la resolución.

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La liga ordenó el pago inmediato de la multa, y estableció como fecha límite el mediodía del miércoles. De no cumplir, el equipo de Ponce quedará “impedido” de continuar su participación en la serie semifinal B, igualada a 3-3 ante las Criollas.

La LVSF también exigió que las Leonas presenten los convenios económicos debidamente notarizados antes de poder reintegrarse a la serie.

El séptimo y decisivo encuentro por el último boleto a la final está pautado para la noche del miércoles en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas. La determinación de la LVSF no eliminó los triunfos del sexteto ponceño en la semifinal.

De acuerdo a la resolución, emitida por el director de torneo, José Servera, las Leonas no presentaron los convenios económicos de su plantilla dentro del periodo establecido, que venció el 12 de enero de 2026. A pesar de múltiples requerimientos por parte de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), el equipo entregó los convenios oficiales sin juramentar o reconocer ante un notario.

Posteriormente, la gerencia melenuda entregó notariados -con fecha del 7 de febrero- los acuerdos económicos de 13 jugadoras. Algunos contratos de las refuerzos fueron sometidos.

El conjunto cuenta con una plantilla máxima de 15 jugadoras. De acuerdo a la comunicación, el equipo ha disputado la semifinal con 12.

La protesta de las Criollas surgió luego del triunfo dominical de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, que forzó el séptimo y decisivo partido. Las Cangrejeras de Santurce esperan por el ganador de una de estas escuadras para chocar en la final.