Los Dodgers de Los Ángeles colocaron el lunes al lanzador derecho boricua Edwin Díaz en la lista de lesionados por 15 días debido a una lesión en el codo derecho, según reportó MLB.com.

No se informó, de inmediato, la gravedad de la lesión.

Dodgers place Edwin Díaz on the 15-day injured list with right elbow loose bodies. pic.twitter.com/W5SQxDNgtG — MLB (@MLB) April 20, 2026

Díaz, de 32 años, permitió tres carreras sin conseguir ningún out el domingo contra los Rockies de Colorado. En lo que va de temporada, tiene marca de 1-0 con una efectividad de 10.50 en siete juegos. El veterano de 10 años tiene marca de 29-36 en su carrera con una efectividad de 2.91 en 527 juegos. El tres veces All-Star tiene 257 salvamentos en 300 oportunidades con 849 ponches.

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“Hoy fue una evaluación difícil. Sé cómo debería verse, y cuando no se ve así, me preocupa un poco. Así que tendré una conversación con él”, dijo Roberts después del partido contra Colorado.

Sin embargo, el lunes se confirmó la lesión.

La recta de Díaz había sido motivo de discusión en las pasadas semanas. Promedió entre 97.2 y 99.1 mph en las últimas cuatro temporadas, pero en lo que va de este año solo promedia 95.7 mph, llegando a bajar hasta 92.8 mph el domingo.

Para llenar su espacio, la novena llamó de liga menor al lanzador zurdo Jake Eder.