Seattle. Carlos Cortés, Nick Kurtz y Shea Langeliers conectaron cada uno un jonrón solitario, y los Athletics remontaron un déficit temprano de tres carreras para derrotar 6-4 a los Mariners de Seattle la noche del lunes.

Cortés se fue de 5-4 con un cuadrangular en la cuarta entrada que recortó la ventaja de Seattle a 3-1. Kurtz y Langeliers conectaron vuelacercas consecutivos en la sexta para sacar del juego al abridor Emerson Hancock, con la pizarra empatada 3-3.

Max Muncy puso al frente a los Athletics 4-3 en la octava con un elevado de sacrificio, con las bases llenas y sin outs. Lawrence Butler añadió un sencillo de dos carreras para poner el juego 6-3.

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El abridor de los A’s, J.T. Ginn, ponchó a seis en cinco entradas y un tercio, al permitir seis imparables y tres carreras. Hogan Harris (2-0) abanicó a dos en una entrada y dos tercios sin permitir hits para acreditarse la victoria, y Joel Kuhnel trabajó la novena para su cuarto salvamento.

Kuhnel permitió un doble impulsor del venezolano Leo Rivas, pero hizo que Cal Raleigh elevara un podrido a la parte corta del jardín derecho con un corredor en segunda para terminar el juego.

Hancock permitió siete hits en poco más de cinco entradas. Casey Legumina (0-1) cargó con la derrota tras permitir tres carreras en la octava.

El dominicano Julio Rodríguez se embasó de manera segida por decimoséptimo juego consecutivo y anotó una carrera.