Los Gigantes de Carolina-Canóvanas suspendieron de asistir a una serie de partidos locales al fanático que fue captado en un video el pasado sábado alzando lo que aparentaba ser un arma larga dentro de Coliseo Carlos Miguel Mangual, en dirección al equipo contrario, los Criollos de Caguas.

La sanción fue informada este lunes por el conjunto a través de declaraciones escritas.

Además, el individuo quedó formalmente advertido de que cualquier reincidencia conllevará la prohibición permanente de acceso a la cancha, que utilizan los Gigantes como local desde la pasada temporada.

Los hechos ocurrieron en el hogar de los Gigantes, luego de que se impusieran 103-101 sobre los Criollos en otro cerrado choque del Baloncesto Superior Nacional (BSN)

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Los Gigantes aclararon, además, en la comunicación que el objeto utilizado por el fanático era un artículo inflable que fue llenado al finalizar el partido para amonestar la escuadra visitante. Según la franquicia, el fanático presentó disculpas al equipo.

“Un fanático ingresó a la cancha con un objeto inflable llenado al finalizar el partido para amonestar a la directiva del equipo visitante. Este tipo de conducta no representa los valores de nuestra organización, de nuestra fanaticada y del BSN”, indicaron los de “La C”, a la vez que reiteraron su compromiso con la seguridad de todos los asistentes.

“Nuestro equipo de trabajo continúa comprometido con mantener nuestra cancha local como un espacio seguro, familiar y respetuoso, donde la pasión se vive siempre dentro de los valores que distinguen a los Gigantes. Se le recuerda a toda la fanaticada que está estrictamente prohibido ingresar cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad de los presentes, así como invadir el área de juego antes, durante o después de los partidos”, lee la comunicación de los Gigantes.